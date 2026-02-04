Otkriveni tajni planovi najpoznatijeg pedofila: Na farmi mladih trudnica sve bi nosile njegovu djecu

Istraga pokazuje da je Jeffrey Epstein imao bolesni plan koristiti vlastitu spermu za oplodnju oko 20 djevojaka istovremeno u užasavajućem pokušaju stvaranja "superrase". Najnovija tranša Epsteinovih dosjea mogla bi baciti novo svjetlo na mračnu shemu koju je osuđeni pedofil dugo planirao, piše Mirror.

Jedan od tri milijuna dokumenata koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošli tjedan bio je zapis iz dnevnika tinejdžerice. U njemu je tvrdila da je Epstein bio otac njezine kćeri kada je imala 16 ili 17 godina, davne 2002. godine. Ghislaine Maxwell, tadašnja djevojka osramoćenog financijera, bila je prisutna pri porodu, zapisala je tinejdžerica.

U dnevniku se navodi da je djevojčici novorođenče oduzeto samo 10 minuta nakon što se porodila. Bilješke su potresne, a anonimna tinejdžerica tvrdi: "Rodila se, čula sam njezin plač! Vidjela sam ovu sićušnu glavu i tijelo između liječnikovih ruku. Ghislaine je rekla da je prekrasna. Gdje je ona?".

Pretvorena u ljudski inkubator

U drugom dijelu se dalje tvrdi da je "pretvorena u nešto što se čini kao ljudski inkubator. No, navodno su Epsteinovi planovi da postane otac što više djece otišli i dalje. Među dokumentima je i mail poruke, za koju se vjeruje da je od Sarah Ferguson, u kojoj čestita Epsteinu na dolasku "dječaka". Prije se nikada nije znalo da je imao djecu.

"Ne znam jesi li još uvijek na ovom bbm-u [BlackBerry Messengeru], ali sam čula od Dukea da si dobio dječaka", stoji u mailu.

"Iako nisi ostao u kontaktu, još uvijek sam ovdje s ljubavlju, prijateljstvom i čestitkama na dječaku. Sarah xx."

Dijete bi sada imalo 14 godina, ako uopće postoji. Samo nekoliko minuta kasnije, s iste adrese došla je poruka: "Nestao si. Nisam čak ni znala da čekaš dijete. Bilo mi je tako kristalno jasno da si mi samo prijatelj kako bi došao do Andrewa".

Dnevnici otkrivaju Epsteinovu želju

Jezivi dnevnički zapis žene koja tvrdi da je rodila Epsteinovo dijete saveznim su tužiteljima dostavili njezini odvjetnici dok su istraživali Epsteina i Maxwella. Jedan odlomak odnosi se na preokupaciju, naizgled Epsteinovu, "superiornim genskim fondom".

"Komentari o klaviru i glazbi služe da me uvjere da je ovo ispravno i da će stvoriti savršeno potomstvo", napisala je žena, "on ih naziva 'superiornim genskim fondom?' Zašto baš ja?? Moja boja očiju, moja boja očiju?“

Epsteinova žrtva Virginia Giuffre, koja je optužila Andrewa Mountbattena Windsora da ju je tri puta seksualno napao dok je bila tinejdžerica - optužbe koje je on čvrsto i više puta porekao - također je jednom tvrdila da su je Maxwell i Epstein pokušali uvjeriti da rodi njegovo dijete.

Uzgajanje djece za zlostavljanje?

Guiffre, koja je umrla u travnju 2025. u dobi od 41 godine, u svojim srceparajućim memoarima "Nobody's Girl" (Ničija djevojka) tvrdila je da se brinula da seksualni prijestupnici imaju užasne planove za potomstvo koje su željeli da ona rodi. Tvrdila je da su je kontinuirano prisiljavali da rodi Epsteinovo dijete, ali njihove potencijalne motivacije su je užasavale.

"Što ako je dijete žensko? Je li plan Epsteina i Maxwella bio da ja odgajam tu djevojčicu dok ne dostigne pubertet, a zatim je predam njima na zlostavljanje?", strahovala je.

Guardian je 2019. izvijestio da je Epstein imao velike planove za potomstvo koje se nadao masovno proizvesti, oplodnjom do 20 žena odjednom i korištenjem kombinacije umjetne inteligencije i genetskog inženjeringa kako bi stvorio ono što je nazvano "superrasom".

Žene su trebale biti na ranču 'Zorro'

Njegov ranč u Novom Meksiku bio je mjesto gdje je planirao provesti svoje bolesne planove, koje je navodno osmislio godinama prije osude za seksualne zločine nad djecom 2008. godine. Ogromni "Zorro ranč" smješten u vrlo malom gradu u blizini Santa Fea bio bi baza za njegove operacije "superrase".

Navodno je razgovarao s poslovnim velikanima i znanstvenicima o svojim planovima još od ranih 2000-ih, koji su uključivali oplodnju mnogo žena odjednom njegovom spermom, koje bi sve ostale na ranču dok su trudne.

Područje za koje se Epstein navodno zanimao nazivalo se "transhumanizam" i kritizirano je zbog sličnosti s eugeničkim politikama poput onih u nacističkoj Njemačkoj. Ideja iza njegovog plana bila je korištenje "kontroliranog uzgoja" za "poboljšanje ljudske rase" - nešto što je potpuno diskreditirano.

Večere su bile svojevrsna audicija

Istraga New York Timesa otkrila je da je Epstein okupio niz briljantnih znanstvenih umova oko sebe kako bi pokušao shvatiti situaciju - nema dokaza da je to ikada učinio - te da je te vrhunske akademike namamio s mogućnošću financiranja njihovih istraživanja. U izvješću se tvrdilo da bi Epstein svoje goste opskrbljivao alkoholom, ali sam ne bi pio.

Gost na večerama ispunjenim velikim i dobrim ljudima iz znanstvenog svijeta tvrdio je da je "imao dojam da gospodin Epstein koristi večere - gdje su neki gosti bili atraktivne žene s impresivnim akademskim kvalifikacijama - kako bi provjerio kandidatkinje koje bi mogle imati djecu gospodina Epsteina."

Jedan od onih koji su prisustvovali nekim Epsteinovim okupljanjima, Stephen Pinker, nazvao je Epsteina "intelektualnim varalicom" s tinejdžerskim smislom za humor. Pinker je tvrdio da je, kada je financijer na jednom okupljanju rekao da zdravstvena skrb i druge beneficije ne bi trebale biti pružene siromašnima u pokušaju obuzdavanja rasta stanovništva, stavio seksualnog prijestupnika na njegovo mjesto, jasno objasnivši zašto je u krivu. Nakon toga, Pinkerovi pozivi na Epsteinova okupljanja potpuno su prestali, tvrdio je kognitivni psiholog.

