Afganistanski migrant silovao djevojčicu (12): 'Vjerovao sam da ima 23 godine'

Afganistanski migrant na suđenju za silovanje djeteta inzistira na tome da je vjerovao da je 12-godišnja djevojčica imala 23 godine. Ahmad Mulakhil optužen je za silovanje 12-godišnje djevojčice, a Mohammad Kabir za davljenje i druge prekršaje. Pojavili su se na sudu u Warwicku u ponedjeljak gdje je porota slušala da je Mulakhil bio uvjeren da je djevojčica stara 20-ak godina. Ispričao je policiji da je dvostruko oralno silovanje bio njegov prvi seksualni susret te da nije upotrijebio silu ili prijetio joj, piše Express.co.uk.

Na suđenju je pročitan policijski zapisnik. Tužitelji tvrde da je Mulakhil oteo, silovao i seksualno zlostavljao 12-godišnjakinju te da ju je davio njegov prijatelj Mohammad Kabir.

Djevojčica, čiji identitet je nepoznat, tvrdi da se Mulakhil smijao i ignorirao njezine zahtjeve da prestane dok ju je napadao na livadi u Nuneatonu, Warwickshire, 22. srpnja prošle godine. Napao ju je nakon što je 24-godišnji Kabir, također podrijetlom iz Afganistana, razgovarao s njom na mostu preko kanala i uhvatio je za vrat.

Nisu se najbolje razumjeli

Mulakhil je, uz pomoć prevoditelja, u dva intervjua provedena 26. srpnja prošle godine rekao policiji da su ljubljenje i seksualna aktivnost između njega i žrtve "bila njezina želja".

Okrivljenik, čije je odgovore na policijska pitanja porotnicima pročitao odvjetnik Daniel Oscroft, rekao je policajcima da se nisu najbolje razumjeli zbog jezične barijere. Tvrdi da je ona pristala i pratila ga. Rekao je i kako je njegovom prijatelju rekla da ima 19 godina, ali njemu se činilo da ima 23 ili 24 godine.

Na pitanje je li mu jasno da netko s 12 godina ne može pristati na seks, sudu je rečeno da je Mulakhil odgovorio:

"Razumljivo je - nitko neće imati seks s 12-godišnjakinjom".

Mulakhil, bez stalnog mjesta stanovanja, poriče otmicu djeteta, dvije optužbe za silovanje, dvije optužbe za seksualni napad i snimanje neprimjerenih fotografija djeteta. Kabir, također bez stalne adrese, poriče namjerno davljenje, počinjenje kaznenog djela s namjerom počinjenja seksualnog djela i pokušaj otmice djeteta. Suđenje se nastavlja u utorak.

