Imao više od 100 ljudskih lubanja, a užasava ono što je nosio u torbi na groblju

Muškarac iz američke savezne države Pennsylvanije suočen je s teškim optužbama nakon što je policija kod njega pronašla više od 100 ljudskih lubanja te druge posmrtne ostatke. Riječ je o Jonathanu Gerlachu (34), koji je uhićen na groblju Mount Moriah u predgrađu Philadelphije, dok je sa sobom nosio torbu u kojoj su se nalazili mumificirani ostaci djece i nekoliko ljudskih lubanja, prenosi Sky News.

Nakon uhićenja, policija je pretražila njegov dom i skladišnu jedinicu koju je koristio te ondje pronašla velik broj dugih kostiju, mumificirane šake i stopala, tijela u različitim fazama raspadanja, kao i predmete izrađene od kostiju.

"Bili su u različitim stanjima. Neki su, takoreći, visjeli. Neki su bili sastavljeni, a neki su bili samo lubanje na polici", izjavio je okružni tužitelj okruga Delaware Tanner Rouse.

Motiv građa nepoznat

Istraga je pokrenuta nakon što je zabilježen niz provala na groblju Mount Moriah, koje se prostire na oko 160 hektara i ima približno 150 tisuća grobova. Prema navodima policije, Gerlach je ciljano provaljivao u starije mauzoleje i podzemne grobnice, oštećujući kamene ploče kako bi došao do posmrtnih ostataka.

Uhićen je s polugom u rukama, a vlasti su izvijestile i da su pronašle nakit za koji se vjeruje da potječe s grobova. U jednom slučaju, na posmrtnim ostacima još je bio pričvršćen pacemaker.

Motiv ovih krađa zasad nije poznat, iako su neki od ukradenih ostataka stari i nekoliko stotina godina.

Foto: Screenshot 'x'/independant

300 kaznenih djela

Prema sudskim dokumentima, Gerlach je priznao krađu oko 30 setova ljudskih ostataka. Tereti ga se za oko 300 kaznenih djela, uključujući krađu, primanje ukradene imovine i zlouporabu leša.

Uz to, suočen je s desecima dodatnih optužbi za oskvrnuće javnog spomenika, štovanog predmeta i povijesnog grobnog mjesta.

Vlasti su o oskvrnuću groblja obavijestila neprofitna organizacija koja radi na njegovu očuvanju, potvrdio je gradonačelnik Yeadona Rohan Hepkins.

