Brat nožem ubio sestru: Pogodio je u leđa pa iz auta izbacio pred bolnicom

Giuseppe Musella (28) predao se u utorak u Napulju talijanskoj policiji i priznao da je ubio vlastitu sestru Jleniju Musellu (22), javlja Rai News.

Policija je reagirala nakon što su zaprimili dojavu da je djevojka s natečenim licem i dubokom posjekotinom u leđima iz automobila izbačena pred hitnim prijemom bolnice.

S obzirom na to da mlada Talijanka ranije nije podnosila prijave protiv bivših partnera, sumnja je brzo pala na članove obitelji.

Bacio joj nož u leđa

Lokalni mediji objavili su rekonstrukciju jezivog zločina i izvijestili da je sve navodno počelo dok je Mussella spavao. Njegova sestra tada je puštala glazbu i probudila ga, nakon čega je izbio verbalni obračun koji je ubrzo prerastao u udaranje i šamaranje.

Mussella tvrdi da je tada uzeo nož, bacio ga prema sestri i pogodio ju u leđa. Kad je shvatio da su ozljede ozbiljne, strpao ju je u auto, odvezao do bolnice i pobjegao. Liječnici su pokušali spasiti 22-godišnjakinju, ali je nažalost podlegla ozljedama nedugo po dolasku u bolnicu.

Doznaje se da su brat i sestra živjeli su u istom stanu u području parka Conocal, kvartu koji je inače poznat po utjecaju organiziranih skupina koje kontroliraju lokalni kriminal. U pritvoru se nalaze njihova majka, ali i očuh koji je navodno pripadnik kriminalnog klana Casella-Circone.

