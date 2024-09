Potop u Europi: Pukla brana u Poljskoj, kruzer zapeo u Dunavu, broj žrtava popeo se na više od 20

16.18 - Poljska vlada je proglasila stanje katastrofe. Za žrtve poplava već je pripremila oko 230 milijuna eura. U susjednoj Češkoj evakuirano je više od 12.000 ljudi. Više od 100.000 ih je bez struje.

Objavljena je i infografike katastrofo koja je pogodila središnju Europu.

Foto: Profimedia

U Austriji se broj žrtava poplave popeo na tri, u Čekoj je poginula jedna osoba a sedmero ih se smatra nestali. U Poljskoj je pet ljudi preminulo uslijed poplava, u Rumunjskoj šestero dok je prijavljeno da je oštećeno 5000 domova.

14.50 Slavonci u pripravnosti zbog vodenog vala: 'Bit će to jedan od viših vodostaja'

Vodeni val u Hrvatsku dolazi za sedam do deset dana, i to na Dunavu, gdje će biti jedan od viših zabilježenih vodostaja. U Osječko-baranjskoj županiji sve operativne službe koordinaciju svojih aktivnosti podižu na primjerenu, pa i najvišu razinu. Zbog poplava u više europskih država, od Poljske i Češke do Rumunjske, te njihova mogućeg utjecaja na stanje u Hrvatskoj, održana je sjednica Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

Željko Kovačević, rukovoditelj obrane od poplava Sektora B i direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih voda kazao je da će naredna događanja biti rezultat, prije svega, visokog vodostaja Dunava, a preciznija predviđanja ovise o nizu faktora koji se prate i prema njima se određuje daljnje postupanje.

Naveo je: "Bitno je reći da vodeni val u Hrvatsku dolazi za 7 do 10 dana, i to na Dunavu, gdje će biti jedan od viših vodostaja koji smo zabilježili. Pretpostavljamo da će vodostaj kod Batine premašiti 700 cm, što je više nego što je bio u lipnju ove godine. Kao što je poznato, živimo u vremenu kada su poplavni događaji sve učestaliji, no svima mogu poručiti da su sustavi dobro utvrđeni, imamo poboljšanu liniju obrane, a uz kvalitetnu koordinaciju sa Stožerom civilne zaštite i pravovremeno obavještavanje javnosti možemo poručiti da nema nikakvog mjesta za paniku".

13.54 Katastrofa u Poljskoj, ljudi ne mogu iz domova: 'Voda samo raste'

Broj mrtvih u katastrofalnim poplavama diljem Europe porastao je na 15, prenosi Reuters. U Rumunjskoj je živote izgubilo šest osoba, dok su u Austriji poginule tri osobe. Poplave su u Češkoj odnijele prvu žrtvu. Dunav u Bratislavi nastavlja rasti, a očekuje se da će kulminirati u ponedjeljak i utorak, navodi Imeteo. Diljem grada podignute su barijere, no situacija bi u idućim satima mogla postati još dramatičnija. Razina Dunava je tamo sada na 864 centimetra. Više rijeka u središnjoj Europi se u ponedjeljak izlilo iz korita izazivajući poplave zbog kojih su mnogi gradovi ili prekriveni ili pogođeni poplavnim vodama nakon više dana obilnih kiša.

11.42 - Austrijska vlada je cijelu poplavom pogođenom pokrajinu Donju Austriju, oko glavnog grada Beča i na granici s Češkom, proglasila područjem katastrofe. Nekoliko stotina ljudi je spašeno od poplava u Donjoj Austriji, prema vatrogasnim službama. Vatrogasac je poginuo u nedjelju dok je ispumpavao vodu iz podruma. Iako se razina vode smanjila u Beču, u ponedjeljak je došlo do ogromnih problema u javnom prijevozu te je većina linija podzemne željeznice u gradu s dva milijuna stanovnika tek djelomično funkcionirala. Prognoze ne predviđaju velike promjene u vremenu do utorka te se očekuje nastavak oborina.

11.12 Drama u Beču! 140 ljudi zatočeno na kruzeru nasred Dunava

Posada i putnici, njih čak 140 zapelo je na Dunavu. Švicarski riječni kruzer 'Thurgau Prestige' dugačak 110 metara, na kojem se nalaze i putnici, ne može pristati i morat će ostati ondje do daljnjega, I drugi su brodovi nasukani. Direktor kompanije Daniel Pauli-Kaufmann kazao je:

"Kad smo krenuli čak ni najcjenjeniji stručnjaci nisu mogli predvidjeti da Dunav ne može biti plovan u ovom području"

Više rijeka u središnjoj Europi se u ponedjeljak izlilo iz korita izazivajući poplave u kojima je živote izgubilo najmanje 10 osoba od Poljske do Rumunjske, mnogi gradovi su ili prekriveni ili pogođeni poplavnim vodama nakon više dana obilnih kiša.

Pogranična područja između Češke i Poljske teško su pogođena tijekom vikenda. Neki su se mostovi srušili i kuće su uništene, a sela i gradovi u istočnoj Rumunjskoj su potopljeni. Više pogledajte OVDJE.

10.30 Potresne snimke: Poplava biblijskih razmjera u Češkoj

Više rijeka u središnjoj Europi se u ponedjeljak izlilo iz korita izazivajući poplave u kojima je živote izgubilo najmanje 10 osoba od Poljske do Rumunjske, mnogi gradovi su ili prekriveni ili pogođeni poplavnim vodama nakon više dana obilnih kiša. Pogranična područja između Češke i Poljske teško su pogođena tijekom vikenda. Neki su se mostovi srušili i kuće su uništene, dok su sela i gradovi u istočnoj Rumunjskoj potopljeni. Austrijska vlada je cijelu poplavom pogođenom pokrajinu Donju Austriju, oko glavnog grada Beča i na granici s Češkom, proglasila područjem katastrofe. Jedna je osoba poginula, a sedam ih je nestalo u Češkoj nakon poplava izazvanih olujom Boris, prema novom izvješću koje je u ponedjeljak ujutro objavila češka policija.

9.41 Pukla brana u Poljskoj, evakuirano pola grada: 'Voda teče velikom brzinom'

Ciklona Boris odnosi živote. Poplave koje je uzrokovao unesrećile su tisuće stanovnika Starog kontinenta. Srednja Europa grca po obilnim kišama, tisuće kuća je oštećeno, mostovi su odneseni, život poginulih u poplava popeo se u nedjelju navečer na osam.

Gradonačelnik općine Paczków u Poljskoj, u blizini granice sa Češkom, naredio je evakuaciju dijela grada zbog puknuća brane.

