Drama u Beču! 140 ljudi zatočeno na kruzeru nasred podivljalog Dunava. Meteorolozi imaju loše vijesti

Posada i putnici, njih čak 140, zapelo je na Dunavu. Švicarski riječni kruzer 'Thurgau Prestige' dugačak 110 metara, na kojem se putnici nalaze ne može pristati i morat će ostati ondje najmanje do daljnjega, I drugi su brodovi nasukani. Direktor kompanije Daniel Pauli-Kaufmann kazao je:

"Kad smo krenuli čak ni najcjenjeniji stručnjaci nisu mogli predvidjeti da Dunav ne može biti plovan u ovom području"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srednja Europa pod vodom

Više rijeka u središnjoj Europi se u ponedjeljak izlilo iz korita izazivajući poplave u kojima je živote izgubilo najmanje 10 osoba od Poljske do Rumunjske, mnogi gradovi su ili prekriveni ili pogođeni poplavnim vodama nakon više dana obilnih kiša.

Pogranična područja između Češke i Poljske teško su pogođena tijekom vikenda. Neki su se mostovi srušili i kuće su uništene, dok su sela i gradovi u istočnoj Rumunjskoj potopljeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Austrijska vlada je cijelu poplavom pogođenom pokrajinu Donju Austriju, oko glavnog grada Beča i na granici s Češkom, proglasila područjem katastrofe.

Glasnogovornik vatrogasne postaje je u ponedjeljak ujutro rekao da je preko noći situacija bila mirna.

No, do utorka se u zemlji očekuje i do dodatnih 60 litara kiše po četvornom metru, rekao je državni dužnosnik.

Meteorolozi javne televizije ORF su predvidjeli još više oborina u određenim dijelovima Austrije poput Tirola i istočnog dijela zemlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekoliko stotina ljudi je spašeno od poplava u Donjoj Austriji, prema vatrogasnim službama. Vatrogasac je poginuo u nedjelju dok je ispumpavao vodu iz podruma.

Iako se razina vode smanjila u Beču, u ponedjeljak je došlo do ogromnih problema u javnom prijevozu te je većina linija podzemne željeznice u gradu s dva milijuna stanovnika tek djelomično funkcionirala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sedam nestalih, jedan mrtav u Češkoj

Jedna je osoba poginula, a sedam ih je nestalo u Češkoj nakon poplava izazvanih olujom Boris, prema novom izvješću koje je u ponedjeljak ujutro objavila češka policija.

"Nažalost imamo jednu osobu koja se utopila u rijeci Krasovkiu blizini Bruntala (sjeveroistočno)", dok je policija ukupno "zabilježila sedam nestalih osoba", rekao je šef policije Martin Vondrasek.

Foto: Profimedia

Više od 12.000 ljudi evakuirano je u Češkoj, rekao je premijer Petr Fiala u nedjelju navečer na X sazivajući izvanrednu sjednicu vlade za ponedjeljak.

U Češkoj, vodeni val na rijeci Moravi je došao do Litovela, gotovo 200 kilometara istočno od Praga, i poplavio cijele ulice, objavila je novinska agencija ČTK.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik je na društvenim mrežama upozorio: "U narednih nekoliko sati, očekujemo daljnje povećanje vodostaja rijeke".

Razina vode je nastavila rasti i u mnogim drugim mjestima, a oko sjevernog grada Fridlanta je proglašeno stanje opasnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Najviša razina uzbune zbog vodostaja bila je u Kraljičinom Gradcu na rijeci Labi.

U središtu grada Usti na Labi blizu granice s Njemačkom podignuti su tijekom dana dodatni zidovi radi zaštite od poplave.

U ponedjeljak se očekuje dodatna kiša u zemlji, a mogla bi biti osobito intenzivna na jugu.

Djeca i trudnice iz bolnice evakuirani gumenim čamcima

Tijekom najgore oluje u više godina, ogromne količine vode su tijekom vikenda prošle kroz cijele gradove, uključujući Jesenik na planini Pradjed i Krnov blizu granice s Poljskom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poljski premijer Tusk je rekao da je pripremio naredbu o proglašenju elementarne nepogodne, koja treba odobriti vlada.

Foto: Profimedia

Neprestana kiša je dovela do poplava u područjima blizu granice s Češkom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U malom gradu Klodzko u Donjoj Šleskoj, cijele ulice su bile pod vodom, a najmanje je jedna osoba poginula.

Grad Nysa u Opolskom vojvodstvu je osobito pogođen u nedjeljnoj noći. Poplavne vode iz Nysa Klodzke, pritoka rijeke Odre, ušle su u odjel za hitni prijem lokalne bolnice, prema novinskoj agenciji PAP.

Ukupno 33 pacijenta, uključujući djecu i trudnicu, evakuirani su gumenim čamcima.

Očekuje se da će poplave doći do Wroclawa u srijedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ranije prognoze, koje su predviđale da Wroclaw neće biti toliko teško pogođen kao i drugi dijelovi zapadne Poljske, ispravljene su, upozorio je gradonačelnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekuje da poplava neće biti strašna kao i 1997. kada je Odra poplava trećinu grada.

Glavni grad Slovačke Bratislava i glavni grad Mađarske Budimpešta pripremali su se dok je rijeka Dunav bujala.

Penjali se na krovove da ih poplava ne odnese

Situacija u Rumunjskoj ostala je napeta u ponedjeljak nakon što je najmanje šest ljudi poginulo u obilnoj kiši i teškim poplavama tijekom vikenda.

Posebno su teško pogođene regije Galați, Vaslui i Iași na istoku zemlje. Otuda je moralo biti evakuirano oko 300 ljudi, a oko 6000 poljoprivrednih kućanstava bilo je pogođeno poplavom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žrtve su uglavnom starije osobe, a među njima i dvije žene u dobi od 96 i 86 godina.

Voda je najviše zahvatila udaljena sela, gdje su se ljudi penjali na krovove kako ih poplava ne bi odnijela. Angažirane su stotine vatrogasaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Potresne snimke iz zraka: Poplava biblijskih razmjera pogodila ulice i domove tisuće Čeha