KATASTROFA U POLJSKOJ / Ljudi ne mogu iz domova, a voda ne prestaje nadirati: 'Samo raste...'

Broj mrtvih u katastrofalnim poplavama diljem Europe porastao je na 15, prenosi Reuters. U Rumunjskoj je živote izgubilo šest osoba, dok su u Austriji poginule tri osobe. Poplave su u Češkoj odnijele prvu žrtvu. Dunav u Bratislavi nastavlja rasti, a očekuje se da će kulminirati u ponedjeljak i utorak, navodi Imeteo. Diljem grada podignute su barijere, no situacija bi u idućim satima mogla postati još dramatičnija. Razina Dunava je tamo sada na 864 centimetra. Više rijeka u središnjoj Europi se u ponedjeljak izlilo iz korita izazivajući poplave zbog kojih su mnogi gradovi ili prekriveni ili pogođeni poplavnim vodama nakon više dana obilnih kiša. Klodzko je grad u jugozapadnoj Poljskoj u kojem živi 28.000 ljudi. No, sada niko ne može izaći iz svojih domova. Centar grada je polavljem, automobili plutaju ulicama, a stanovnici koji su pobjegli iz domova pomno promatraju razine vode. 'Voda samo raste i raste. Stajali smo na kružnom toku prije pat minuta, i on je već poplavljen. Sve su ceste zatvorene, ovo je tragedija za nas', ispričao je stanovnik Klodzka Konrad Franke. Vatrogasci su na terenu u čamcima. Idu od kuće do kuće i provjeravaju ima li u njima još koga za evakuaciju - i ljudi i živoptinja. Snimke iz zraka otkrivaju da su neki spas pronašli na krovovima otkud čekaju pomoć. Tomek Sulime radi u Klodzku, no voda je u njegovoj poslovnici već doegla tri metra. 'Držim malu stolarsku radnju u kojoj je sada prljava voda. Radionica je potpuno uništena. Izgubio sam sve', kazao je Tomek Sulime. Kiša je ovdje nakratko prestala, no nema kraja brigama. Još uvijek čekaju posljednji val koji bi se trebao preliti iz drugih manjih rijeka. Slično kao i u Poljskoj, situacija s poplavama u Donjoj Austriji je i dalje dramatična. Cijela pokrajina proglašena je podrujem katastrofe, a guvernerka Johanna Mikl-Leitner kaže da stanovnici proživljavaju najteže trenutke. Vodena bujica više se ne može zaustaviti. Voda odnosi automobile, brojne ceste postale su putevi bez izlaza. Cijela četvrt Liliefeld odsječena je od ostalih mjesta. Oko 20.000 vatrogasaca od nedjelje je konstantno na terenu. Hitni pozivi stižu za spašavanje iz kuća i automobila pristižu svake minute