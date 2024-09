'OSTANITE KOD KUĆE' / Nemilosrdne poplave: Austrija pod vodom, Beč skoro paraliziran! Aktivirala se i vojska

Austrijska vlada je cijelu poplavom pogođenom pokrajinu Donju Austriju, oko glavnog grada Beča i na granici s Češkom, proglasila područjem katastrofe. Nekoliko stotina ljudi je spašeno od poplava u Donjoj Austriji, prema vatrogasnim službama. Vatrogasac je poginuo u nedjelju dok je ispumpavao vodu iz podruma. Iako se razina vode smanjila u Beču, u ponedjeljak je došlo do ogromnih problema u javnom prijevozu te je većina linija podzemne željeznice u gradu s dva milijuna stanovnika tek djelomično funkcionirala. Prognoze ne predviđaju velike promjene u vremenu do utorka te se očekuje nastavak oborina. Vlasti su upozorile stanovnike da ostanu kod kuće ako je moguće. Zaposlenici, učenici i nastavnici koji ne mogu doći do svojih radnih mjesta i škola bit će ispričani. Austrijski kancelar Karl Nehammer objavio je da je vojska angažirala 2400 pripadnika u borbi s poplavama. U kritičnim područjima intervenirali su vatrogasci i drugi spasilački timovi koji grade brane od vreća s pijeskom i postavljaju skloništa za hitne slučajeve.