VIKENDOM NE RADI / Šprajc bocnuo Milanovića: 'Dabro je k'o za vraga poslan u zatvor baš sad kad nam najviše treba'

Dabro je k'o za vraga poslan u zatvor baš sad kad nam najviše treba. I što ćemo sad mi bez Dabre. Pa on je jedina stvarna oružana sila koju imamo. Živa oružana sila. A cijeli svijet se već priprema za rat, Britanci i Francuzi već sklapaju novi vojni savez. Koliko se ja sjećam iz stripova o Komandantu Marku i Bleku Steni (po hrvatski stijeni) bilo je potpuno obratno - SAD je stvoren da bi izigrao Europu, hiljadu mu dabrova s Rhode Islanda! Ili Ontarija, evo na Deliblatskoj peščari, po hrvatski pješčari ima i Ulica svih dabrova Ontarija. Kako god, ako išta valja priznati. Donaldu Trumpu jest da je svojim odricanjem od Europe dobrano protresao tu bajkovitu Trnoružicu i probudio je iz sna. Što bi se reklo i noga u stražnjicu je korak naprijed. A kako je kod nas u tim novim ratnim okolnostima? Evo recimo ne daj bože da rat izbije u subotu ili nedjelju. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga vikendom ne radi, vidjeli smo to na rezoluciji o Ukrajini, kad ga je Plenković u subotu ujutro pokušao probuditi al on se samo okrenuo na drugu stranu. Ured predsjednika vikendom ne radi. Neradna nedjelja i to.