MARKO TRČAO ZA ONE KOJI NE MOGU / Gurao ih do cilja i do Guinnessa: 'Njihov jedan dan teži je od mojih 100 kilometara'

Sportaš i humanitarac Marko Kos uspio je postići rezultat za novi Guinnessov svjetski rekord trčeći s onima koji to sami ne mogu. Utrku ultra maratona u Slavonskom Brodu trčao je gurajući u kolicima ispred sebe djecu s poteškoćama u razvoju i 100 kilometara istrčao za 12 sati, 38 minuta i 51 sekundu što je novi svjetski rekord, ali i nezaboravan doživljaj radosti za djecu koja sama u utrkama ne mogu sudjelovati. Više pogledajte u prilogu Bojana Uranjeka