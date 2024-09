Pogledajte kakvu je katastrofu ostavio Boris diljem Europe. Dolazi li i k nama?

Vodeni val u Hrvatsku dolazi za sedam do deset dana, i to na Dunavu, gdje će biti jedan od viših zabilježenih vodostaja. U Osječko-baranjskoj županiji sve operativne službe koordinaciju svojih aktivnosti podižu na primjerenu, pa i najvišu razinu. Zbog poplava u više europskih država, od Poljske i Češke do Rumunjske, te njihova mogućeg utjecaja na stanje u Hrvatskoj, održana je sjednica Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Pogledajte kakvo je stanje u Poljskoj, Češkoj, , Austriji, Rumunjskoj i ostalim pogođenim zemljama