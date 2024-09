Veleposlanik iz Beča otkrio šokantnu stvar koju ljudi rade tijekom poplava: 'Molimo ih da prestanu'

Zbog ciklone Boris izvanredna je situacija i u Austriji gdje sve uživo prati RTL-ova reporterka Zorana Čičak Kulić. Ona je večeras uživo za RTL Danas razgovarala s hrvatskim veleposlanikom Danielom Glunčićem koji je rekao da se situacija malo poboljšala, ali da je proteklih dana bila je dosta teška. "U Beču se očekuje val iz Gornje Austrije, to b i izazvalo velike probleme. To se očekuje večeras", rekao je veleposlanik Glunčić.

Jako malo Bečana na ulicama, gradonačelnik je pozvao građane da rade od kuće ako mogu, a djecu da ne moraju u školu. Ipak, najgora je situacija u Gornjoj Austriji, no veleposlanik je rekao da nitko od Hrvata s tog područja nije zatražio pomoć.

"Tek će se narednih dana vidjeti što se mora popraviti, to će (popravak od štete op.a) trajati mjesecima", rekao je Glunčić.

Naveo je i kakve je upute građanima dao austrijski kancelar: "Pozvao je građane da ne koriste ovu situaciju za slikanje i fotografiranje te da se zbog toga približavaju rijekama. Govorimo tu o turizmu povezanom s katastrofama. Naglasio je i da se moraju tri stvari riješiti - prvo je spašavanje života, potom evakuacija stanovnika, a onda je to zaštita i osiguranje brana i nasipa", naveo je veleposlanik.

Kako je i RTL-ova reporterka posvjedočila, ipak ima dio Bačana, čak i djece, koji se šeću uz nabujalu rijeku, a veleposlanik je to komentirao: "To je ta znatiželja, ali voda je dosta jaka i ne dao Bog da se netko posklizne, padne u vodu, to otežava svim službama posao", naveo je Glunčić.

Dodao je da se već sutra najavljuje poboljšavanje vremena, da neće biti kiše, ali željeznice su apelirale da se ne putuje sve do četvrtka.



