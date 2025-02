Tko je ukrao zvono od 160 kila ispred crkve? Župnik: 'Ljut sam i bijesan, bilo je znak našeg zajedništva'

Policija u Slavoniji traga za nepoznatim počiniteljem koji je ukrao, vjerovali ili ne, crkveno zvono! Zvono teško 160 kilograma ukradeno je u noći na petak kod Donjeg Miholjca. Zvono staro više od sto godina je bilo ispred crkve u Marijancima.

Materijalna šteta prema policiji je 11 tisuća eura, a za mještane je neprocjenjiva.

RTL-ov reporter Bojan Uranjek razgovarao je sa župnikom župe sv. Petra i Pavla Marinom Putilinom.

Zbog čega su ljudi bili tako vezani za ovo zvono?

To je dio svih nas jer svaka kuća u selu je 1920. doprinijela da se ovo zvono salije nakon što je vojska Austro-ugarske uzela zvono iz crkve i rastalila ga za potrebe Prvog svjetskog rata. Svatko od njih je od svoje gladi u tom dobu otkinuo i dao da se zvono salije. Zato je to posebno nama drago i dio naše baštine. Ako ne uspijemo vratiti zvono, ne možemo to više vratiti.

Zvono iz 1920. ponos sela

Tada su ljudi otkidali od svojih usta i znaju što je glad. Danas iz Slavonije pomažu ljudima u potrebi iz Afrike. I njima je, na neki način, ukraden dio njih?

Ponosan sam što naše selo podupire osnivanje dvije farme u Sjevernom i Južnom Sudanu koristeći isključivo humanitarne svrhe za gladne. Želim ovim putem zahvaliti svima koji su donirali, svi koji su poduprli taj put, hvala od srca. Pomažete gladne tamo, mnogu ste djecu spasili.

Koju poruku imate za mještane, kako ste se vi osjećali zbog krađe? Što imate za reći onima koji su zvono ukrali?

Bio sam ljut i bijesan kada sam to vidio jer je nama dosta stalo do tog zvona. On je znak našeg zajedništva bio ovdje. Imamo i druge znakove, ali naša se vjera ne sastoji u materijalnim stvarima. Ona je u duhovnim, u ljubavi i vjeri. Mi ćemo nastaviti dalje. Ovo zvono je bilo znak naše vjere i iz te vjere ćemo i dalje manifestirati znakove ljubavi prema onima u potrebi.

