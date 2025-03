Bizaran slučaj u Opuzenu! Zbog dugova na dražbu ide gradska imovina, tko će to kupiti?

Zbog dugovanja prema Ministarstvu financija na dražbu ide imovina Grada Opuzena. Uz vrijednu zgradu u središtu tog gradića na Neretvi, na dražbu će i gradsko parkiralište, pa i cesta za poduzetničku zonu.

Građani se zgražaju i nagađaju tko bi se mogao javiti na dražbu i što će se dogoditi s infrastrukturom koja bi mogla završiti u privatnim rukama, ali pred kameru ne želi gotovo nitko, pa ni krivac za gradsko zaduživanje.

Kako bi se namirili dugovi od 6,5 milijuna kuna ili 863 tisuće eura, koje je ostavila bivša HDZ-ova gradska vlast, na dražbu ide zgrada Doma izviđača u središtu Opuzena, ali parkiralište i prometnica koja je ključna za funkcioniranje gradske poduzetničke zone.

Kontradiktorno Zakonu o sukobu interesa

"Tko je kriv? A uvijek postoji netko odgovoran, a to se na kraju ne sazna, ali dobro je. Glavni se ne zna nikad", kaže u prolazu Opuzenac Nino.

U ovom slučaju - zna se. Uz suglasnost tadašnjeg Gradskog vijeća kredit je podiglo gradsko trgovačko društvo Poduzetnička zona d.o.o., a jamac za kredit bio je Grad Opuzen sa svojim nekretninama procijenjenima na tadašnjih 8,6 milijuna kuna ili 1,14 milijuna eura.

"Aktualni gradonačelnik je bio Ivo Mihaljević, on je ujedno bio i direktor toga poduzeća Poduzetnička zona d.o.o. iako je i tada bilo kontradiktorno to sa Zakonom o sukobu interesa - kaže sadašnji gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga (NEZ.).

Do komentara bivšeg gradonačelnika i predstavnika bivše vlasti nije se moglo doći. Državna revizija upozorila ih je 2009. da gradsko poduzeće neće moći vraćati kredit.

"Dali su suglasnost da trgovačko društvo digne kredit iako su bili svjesni situacije da to društvo nema vlastite prihode, odnosno imali su samo financijske prihode od kamata, a kamate su bile na pozajmice što je to društvo davalo Gradu Opuzenu. Mislim, to je strašno što se radilo", pojašnjava Mataga.

Vrhovni sud odbio reviziju predmeta

Izgradnja i ceste i parkinga započeta je 2004., tri godine prije kreditnog zaduživanja, pa nije jasno kako je banka mogla kao zalog prihvatiti i prometnicu koja je po Zakonu o cestama neotuđivo javno dobro.

"Nas kao građane isto muči to pitanje da se uopće javna površina od strane banke uzela kao zalog za jedan kredit", smatra Marin Kapović (NEZ.), kandidat Nezavisne liste i MOST-a za gradonačelnika Opuzena.

Credo banka je propala 2011. godine, a njezin pravni sljednik, Ministarstvo financija, tražilo je aktivaciju založene imovine Grada Opuzen. Visoki trgovački sud je odobrio ovrhu nekretnina, a Vrhovni sud odbio reviziju predmeta.

"Smatram da se već prije trebalo reagirat i da se nije trebalo čekat presudu, nego nešto unaprijed napravit. Međutim, sad kad je završena ta faza, moramo je prihvatit takvu kakva je i borit se bar da ove javne površine ostanu u vlasništvu Grada", dodaje Kapović, a sadašnji gradonačelnik Mataga napominje: "Osim tog zaloga na nekretninama, imamo i platit i sudske troškove i do sad ove odvjetničke troškove koje smo plaćali. Sigurno je bilo 10 do 15 parnica, a to nisu mali iznosi odvjetničkih troškova. Uz ove sudske troškove što su nam došli 33 tisuće eura".

Hoće li se moći ograničiti cestovni prilaz, naplaćivati parking ili čak prenamijeniti zemljište – pitanja su koja muče Opuzence, ali gotovo nitko u gradu o tome ne želi javno govoriti.