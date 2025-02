Iz Vlade u utrku za gradonačelnika! Erlić otkrio kako je reagirao Plenković: 'Vrlo brzo je shvatio...'

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić ministarsku fotelju želi zamijeniti gradonačelničkom. HDZ-ovac, naime, ulazi u utakmicu za prvog čovjeka Zadra.

S Erlićem smo razgovarali uživo te nam je otkrio kad je odlučio da odlazi iz Vlade, a komentirao je i pitanje svog nasljednika.

Prvi ste ministar u Plenkovićevim Vladama koji napušta Banske dvore zbog lokalnih izbora. Kad ste to odlučili i što vam je rekao premijer?

Da, prvi sam ministar koji je to odlučio, ali smatram da je to moja dužnost i moja odgovornost prema Zadru. Ja sam zadarski ministar u Vladi, imam osjećaj odgovornosti prema Zadru i političkoj situaciji koja je tu, tako da nisam puno dvojio kada je došlo to na stol. Izložio sam premijeru svoju želju i svoju odluku. On je to vrlo brzo shvatio, razumio me i dao punu podršku.

Je li bilo pritisaka da ostanete u Vladi dok istodobno idete u utrku za Zadar?

Ne bih rekao da je bilo pritisaka. Ja sam jasno izložio svoj plan, a to je da u trenutku kada starta službena kampanja, da više neću biti ministar. Ne mogu biti službeno kandidat za gradonačelnika Zadra i ministar i to sam jasno izložio javnosti. Naravno, još imam odgovornost i prema Vladi i prema svemu onome što radimo u Ministarstvu, tako da taj posao ću i dalje raditi dokle to bude bilo potrebno i najbolje što mogu.

Ministar ste regionalnog razvoja i fondova Europske unije, zašto je utrka za Zadar važnija od resora kojem ste na čelu?

Važno je i jedno i drugo. Međutim, ja sam ušao u politiku zbog svoje odgovornosti i zbog donošenja odgovornih odluka. Naravno, časno i pošteno sam radio svoj posao u Ministarstvu regionalnog razvoja, a tu smo napravili apsolutno puno. Međutim, u ovome trenutku smatram da sam ja kao najistaknutija politička figura iz Zadra u Zagrebu dužan pomoći svome gradu u ovome trenutku i odvažiti se na tu političku utakmicu. To sam i učinio.

Iz Vlade u utrku za gradonačelnika

Kažete da Grad stagnira, tko je za to kriv? Desetljećima je HDZ imao većinu do zadnjih izbora, a i na njima je pobijedio vaš kandidat Dukić?

Ne bih ni na noga sada uperio prstom. Iza nas je jedan težak mandat u Zadru koji je bio prepun političkih podjela, rasprava, ali te podjele i svađe nas nisu dovele nigdje. Naravno, ja tu mogu preuzeti dio odgovornosti i kazati da je i HDZ imao svojih pogrešaka, ali to sada ne vodi nigdje ako ćemo tražiti krivce, nego naprosto moramo proći preko ove situacije i dalje naći jednu konstruktivnu većinu koja će biti spremna raditi u interesu Zadra u razdoblju koje je pred nama. To je sada od suštinske važnosti kako bi Zadar ubrzano nastavio s razvojem, hvatati razvojni korak i ono što želimo i što sam naglasio danas, biti predvodnik razvoja u Hrvatskoj jer to može.

Što vam je rekao aktualni gradonačelnik i što je to što vi nudite biračima drukčije u odnosu na njega?

S gradonačelnikom Dukićem sam razgovarao i on mi daje punu podršku. Mi smo uistinu dobri. Branko je imao dva izuzetna mandata, prvi i izuzetno kvalitetan, drugi koji je bio prepun izazova o kojem smo sada razgovarali s puno političkih podjela. On je i sam kazao da se on više tu sada u ovome trenutku ne vidi, da je dao sve od sebe da napravi najbolje što je mogao i da meni daje apsolutnu podršku da ja sa svojom energijom i uključivošću, s nekim novim pogledima i druga smo generacija i drugačije pristupam određenim stvarima i razvoju, da ja stavim sebe u potpunosti 100 posto za Zadar i da okupim najbolji mogući tim ljudi kako bi radili u interesu Zadra.

Kad odlazite iz Vlade i tko će vas naslijediti?

To ćemo znati u trenutku kada budemo znali kada je službeni početak kampanje za lokalne izbore. Vjerujem da neće proći još dugo od doznavanja te informacije. U tom trenutku ću ja dati ostavku na ministarsko mjesto i potpuno se posvetiti izborima u Zadru. A o tome tko će me naslijediti, o tome će odlučiti premijer. Puno je dobrih ljudi i dužnosnika u HDZ-u koji obnašaju odgovorne funkcije u Hrvatskoj i vjerujem da će dobiti ministarstvo koje je posloženo s jednim izvanrednim timom ljudi s kojima sam imao prilike surađivati, od kojih sam imao prilike učiti ovih zadnjih četiri godine koliko sam u Zagrebu i državni tajnik i ministar. Tako da vjerujem da će dobiti jedan dobar razvojni resor s kojim će moći nastaviti rad na dobrobit svih krajeva Hrvatske.

