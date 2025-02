Zašto trudnice u Đakovu žele da ih baš Berislav vozi u Hitnoj? 'Kao roda sam'

Profesionalni je vozač već gotovo 40 godina, vozio je od Grčke do Norveške i Portugala do Sibira, a onda je, kaže Berislav, poželio smireniji život.

"Što sam mislio da će biti ovdje, međutim ovdje je puno stresnije, ali je i puno ljepši posao", kaže Berislav Plazonja, vozač u timu Hitne pomoći.

U 14 godina koliko vozi Hitnu pomoć sudjelovao je u nizu intervencija i čak četiri poroda. Nakon prvog je mislio da mu se to više neće dogoditi.

"Drugi porod misliš pa evo, hajde nekako opet ja, je li, a treći porod kad je bio mali Jure, već sam vidio da to – kao ono, baš doslovce, kao roda, da nosim djecu, a četvrti, ovo sad s Nolom, to jednostavno, ne znam što bih rekao", kaže Berislav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Timu Hitne medicine najvažnije je da trudnica sigurno i brzo stigne do bolnice, a ako liječnik procjeni da će se beba roditi prije toga - važno je zagrijati i zaustaviti vozilo.

"Te asistirati majci prilikom poroda, nakon rođenja samo novorođenče potrebno je što više utopliti, napraviti inicijalni zdravstveni pregled te u slučaju pojave bilo kakve komplikacije njih isto tako zbrinuti", kaže Luka Laban, liječnik u timu Hitne pomoći.

I krenuti prema bolnici što je opet Berislavov posao. Na cesti bude i teških uvjeta za vožnju, ali spremni su, kaže za sve izazove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nova vozila, evo pogledajte koliko smo prešli, to je sve novo, gume setovi, zimski, ljetni, što je za nas najvažnije, znači da se može sigurno voziti, sigurno doći do bolnice", kaže Berislav.

Dok on hvali uvjete na poslu i ravnateljicu Hitne - kolege hvale njega.

"Uvijek prvi dođe na posao, s osmijehom ide kući, Bero je uvijek bio dobar, znači kad idemo u 3 u noći u 3 popodne, nema sekiracije, sjednemo i vozimo se opušteno s njim", kaže Antonio Đurasović, medicinski tehničar u timu Hitne pomoći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kolege vozači kažu i da je iznimno popularan među đakovačkom trudnicama.

"Evo već žene u mojoj ulici se nadaju svaki puta da će ih on voziti jer to je tako uspješno do sada bilo da je već to legenda se u gradu stvorila o njemu", kaže Mato Knezović, vozač u timu Hitne pomoći.

No, ako i legendarni Berislav ne bude u vozilu - trudnice ne trebaju brinuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogu se slobodno obratiti, ako ne stignu tamo, to ćemo mi, ne samo Berislav nego i svi ostali odraditi kako treba", kaže Zvonko Mašić, vozač u timu Hitne pomoći.

Berislav kaže da su u Hitnoj poput obitelji, a kada u toj obitelji dođe do poroda, javi to i svojoj supruzi. Tako je bilo i nakon četvrtog rođenja u vozilu.

"Ja sam joj samo poslao poruku, a ona je rekla – pa nije valjda opet, rekoh je", kaže Berislav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najsretniji je kada novorođena beba u njegovom vozilu zaplače i kada vidi suze radosnice u očima roditelja. Ljepšeg kraja radnog dana, kaže - jednostavno nema.