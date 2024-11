Hitna je odmah pojurila do karlovačke garaže: 'Beba je mahala rukama, a tata je bio zamrznut'

Nesvakidašnja priča stiže iz Karlovca! Maleni Noel nije mogao čekati do bolnice, nego se rodio pored dizala, u garaži zgrade u kojoj žive njegovi roditelji i stariji brat. Zahvaljujući pribranim roditeljima, beba je zdrava pa u bolnici čeka povratak doma.

Razgovarali s Gordanom Kranjec, liječnicom Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije koja je vodila karlovački tim Hitne pomoći.

Kranjec nam je ispričala kakva ih je situacija dočekala u garaži. "Moram priznati, za nas neuobičajena situacija, jer se ne dešava tako često. Kad smo došli, najbitnija stvar je da nitko nije paničario, što nam je uvelike olakšalo posao. Pritom, tata je držao dijete. To mi je bio prvi znak da dijete nije palo, da nema ozljeda. Malo me zabrinulo što dijete nije zaplakalo. Međutim, kako sam sam se više brinula, tako je on otvorio oči i počeo mahati rukama tako da smo se i mi, kao tim, osjećali kao u uobičajenoj situaciji", prisjeća se Kranjec.

Tata primarijus

Susjedi su tati Filipu Tadiću dodijelili titulu primarijusa doktora. Kranjec je ocijenila njegove liječničke sposobnosti. "Mislim da je tata veliki heroj. Voljela bih imati takvog tatu. Što se tiče njegovih kompetencija, kada smo u rodilište predali majku i dijete, došao je i vrlo samouvjereno pitao - 'Može li doktor vidjeti svoje dijete?'", prepričava Kranjec.

Liječnicu smo pitali je li se ranije susrela sa sličnim situacijama. "Dosta dugo radim, tako da mi je ovo treći porod u karijeri. Moram priznati, sve se odigravalo u zadnjih sedam-osam godina. Kao što sam rekla, nisu uobičajene situacije, ali uvijek smo spremni jer moramo biti zbog prirode posla koji obavljamo", kaže Kranjec.

"Beba je gledala u mene, mahala rukama, nogama. Jedino je tata bio zamrznuta slika, što mu sigurno nije bilo lako. Nije se ni micao. Valjda se bojao da ne poremeti ravnotežu. Ali, sve je bilo kako je trebalo", dodaje liječnica.

Liječnica dala savjete

Liječnica nam je također objasnila što treba napraviti ako se zateknete u situaciji neplaniranog poroda, bez liječnika, van bolnice. "Uvijek je dobro imati nešto, bilo kaput, pri ruci. Zamotati dijete, pričekati da padne u nešto mekano. Najvažnija stvar je da dijete ne sklizne na pod, na prljavo. Pod broj jedan - ugrijati dijete. Ako dugo ne dolazi tim, što u ovom slučaju nije bio slučaj, jer je mjesto događaja bilo u samom gradu pa smo vrlo brzo došli, bilo bi dobro prerezati i pupkovinu", govori nam Kranjec.

