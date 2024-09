Slavonci u pripravnosti zbog vodenog vala: 'Bit će to jedan od viših vodostaja'

Vodeni val u Hrvatsku dolazi za sedam do deset dana, i to na Dunavu, gdje će biti jedan od viših zabilježenih vodostaja. U Osječko-baranjskoj županiji sve operativne službe koordinaciju svojih aktivnosti podižu na primjerenu, pa i najvišu razinu. Zbog poplava u više europskih država, od Poljske i Češke do Rumunjske, te njihova mogućeg utjecaja na stanje u Hrvatskoj, održana je sjednica Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

"Uz izvješće o požaru koji se jučer dogodio na Južnoj obilaznici u Osijeku, na sjednici Stožera razmatrali smo aktualnu situaciju vezano za vodostaj Drave i Dunava, odnosno situaciju koja se događa u dijelu Europe gdje su bujične poplave donijele zaista teške posljedice. Naravno, cijelo vrijeme pratimo situaciju u Osječko-baranjskoj županiji budući da su Dunav, Drava, Vuka i Vučica i prije znali napraviti dosta problema. I ovom prigodom moram napomenuti da bi vjerojatno već narednih dana imali ozbiljnih problema da unazad nekoliko godina Hrvatske vode nisu napravili zaista veliki posao i na tim rijekama, pa se u ovom trenutku obilaze eventualne kritične točke, a situacija je zaista pod kontrolom. Danas smo dogovarali daljnje aktivnosti svih sastavnica Stožera CZ u Osječko-baranjskoj županiji, Ravnateljstva civilne zaštite, HGSS-a, vatrogasaca, policije te osobito Hrvatskih voda ukoliko bude potrebno djelovati, a imamo jasnu piramidu zapovijedanja i djelovanja svih operativnih snaga. Prema najavama, visok vodostaj možemo očekivati na Dunavu u roku 7 dana, no imamo iskustva i već smo u takvim situacijama žurno djelovali te je u konačnici sve završilo u najboljem redu", kazao je Mato Lukić, načelnik Stožera CZ OBŽ i ujedno sve građane pozvao na odgovorno ponašanje i poštivanje preporuka operativnih službi, javlja SiB.

Željko Kovačević, rukovoditelj obrane od poplava Sektora B i direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih voda kazao je da će naredna događanja biti rezultat, prije svega, visokog vodostaja Dunava, a preciznija predviđanja ovise o nizu faktora koji se prate i prema njima se određuje daljnje postupanje.

"Bitno je reći da vodeni val u Hrvatsku dolazi za 7 do 10 dana, i to na Dunavu, gdje će biti jedan od viših vodostaja koji smo zabilježili. Pretpostavljamo da će vodostaj kod Batine premašiti 700 cm, što je više nego što je bio u lipnju ove godine. Kao što je poznato, živimo u vremenu kada su poplavni događaji sve učestaliji, no svima mogu poručiti da su sustavi dobro utvrđeni, imamo poboljšanu liniju obrane, a uz kvalitetnu koordinaciju sa Stožerom civilne zaštite i pravovremeno obavještavanje javnosti možemo poručiti da nema nikakvog mjesta za paniku. Djelatnici Hrvatskih voda su od prošlog tjedna pojačano na terenu, obilazimo sve linije obrane, provjeravamo sustave, aktivirali smo naše licencirane tvrtke da preventivno napune određenu količinu pijeska gdje bude potrebno. Pozorno pratimo situaciju na Dunavu te očekujemo da će Drava biti pod usporom Dunava, a Vučica pod usporom Drave. Dodatno ćemo utvrditi sustav obrane od poplava na vikend-naselju Karašica, već smo imali aktivnosti u Satnici i u Petrijevcima na Vučici te smo nasip dodatno ojačali na više mjesta gdje smo ranije imali intervencije u obrani od poplava. U Osijeku očekujemo redovne mjere obrane od poplava, no točnije prognozu ćemo dati za par dana. U Batini očekujemo izvanredne mjere, u svakom slučaju mjere koji se proglašava na 650 cm. Na ostalim mjestima obrana od poplava bi trebala biti na razini pripremnog stanja", poručio je Kovačević.

