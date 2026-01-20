Politička elita i milijarderi u Davosu, ali svi će biti u sjeni zbog jednog čovjeka

Službeni program Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) počinje u Davosu u utorak.

Na dan otvorenja govorit će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron i kineski potpredsjednik He Lifeng.

Osim toga predviđeni su događaji s američkim ministrom financija Scottom Bessentom i glavnim izvršnim direktorom Microsofta Satyom Nadellom.

Trump: 'Britanci će učiniti veliku glupost'

Godišnji sastanak zasjenila je izražena želja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland, a Trump se o tome oglasio i danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoj zahtjev za kontrolu nad danskim otokom Grenlandom. U razgovoru s novinarima na Floridi prije kratkog leta za Washington DC, Trump je rekao da ga Danska "ne može zaštititi".

"Oni su divni ljudi", rekao je Trump o Dancima, "ali oni čak ni ne idu tamo".

"Moramo ga imati. Oni to moraju učiniti. Ne mogu ga zaštititi, Danska", izjavio je Trump, prenosi BBC.

Trump je rekao da će Grenland biti tema razgovora s europskim čelnicima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu gdje Trump dolazi u pratnji velike američke delegacije.

Trump je kasnije na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio još nekoliko intrigantnih poruka. U jednoj od njih je napao Ujedinjeno Kraljevstvo.

'Velika glupost'

Trump je napisao: "Šokantno, naš ‘briljantni‘ saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira predati Mauricijusu otok Diego Garcia, lokaciju vitalne američke vojne baze, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA."

Misli na odluku Ujedinjenog Kraljevstva da preda Mauricijusu otočje Chagos, što uključuje otok Diego Garcia i njegovu britansko-američku vojnu bazu. Prema potpisanom sporazumu, lokacija baze bit će vraćena u zakup Ujedinjenom Kraljevstvu na 99 godina. PRIJETI ESKALACIJA / Američki bombarderi na misterioznoj ruti: Dođu li na ovaj otok, jasno je što slijedi Trump je to nazvao "VELIKOM GLUPOŠĆU", što je "još jedan u vrlo dugom nizu razloga nacionalne sigurnosti zašto Grenland mora biti stečen". Objavio je i poruku koje mu je poslao francuski predsjednik Emmanuel Macron, a u kojoj Macron piše da ne razumije što Trump radi na Grenlandu.

Očekuje se da će Trump u Davosu biti u srijedu, a također bi trebao održati govor.

Oko 3000 sudionika okuplja se u švicarskom alpskom gradu kako bi do četvrtka raspravljali o globalnom gospodarstvu, trgovini i umjetnoj inteligenciji (AI) pod motom "Duh dijaloga"..

Među njima su mnogobrojni visoki političari, poput njemačkog kancelara Friedricha Merza, te stotine korporativnih čelnika.

POGLEDAJTE VIDEO Svijet strepi od Trumpa u Davosu: Sve je moguće nakon bizarnog pisma norveškom premijeru