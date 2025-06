Američki bombarderi na misterioznoj ruti: Dođu li na ovaj otok, jasno je što slijedi

Najmanje dvije odvojene skupine američkih bombardera B-2 Spirit nalaze se na zapadnom kursu iznad Tihog oceana, u trenutku kada Washington ozbiljno razmatra svoj odgovor na izraelsku ofenzivu protiv Irana. Premda njihovo konačno odredište nije službeno potvrđeno, manevri ovih strateških bombardera ne prolaze nezapaženo, javlja The War Zone.

Radi se o zrakoplovima koji imaju ključnu ulogu u mogućoj kampanji protiv iranskog nuklearnog postrojenja u Fordou, jednom od najzaštićenijih objekata te vrste u svijetu. Prema analizi vojnog portala The War Zone, B-2 je jedini operativni bombarder sposoban nenuklearnim sredstvima – točnije, bombom GBU-57/B "Massive Ordnance Penetrator" mase 13,6 tona – probiti duboko ukopane ciljeve poput Forda.

Obje skupine, poznate po pozivnim oznakama Mytee 11 i Mytee 21, poletjele su iz baze Whiteman u Missouriju, glavnog sjedišta flote B-2 bombardera. Nakon polijetanja, u zraku su se povezale s tankerima za nadopunu goriva iznad obale Kalifornije, što ukazuje na visoki stupanj pripreme i moguću dugotrajnu misiju. Svaka skupina navodno uključuje najmanje tri bombardera, a uz njih su angažirana i četiri zrakoplova-tankera.

Ove aktivnosti dolaze samo nekoliko dana nakon što je zračna baza Whiteman izvanredno otvorena ranije od planiranog, što je dodatno potaknulo nagađanja o žurnom raspoređivanju snaga. Dodatni pokazatelj operativnih priprema su i letovi C-17 zrakoplova prema bazi, koji vjerojatno prevoze osoblje i opremu.

Prema neslužbenim informacijama, bombarderi su na putu prema zračnoj bazi Andersen na Guamu, odakle bi se mogli preusmjeriti prema Indijskom oceanu, primjerice na otok Diego Garcia – strateški važnu lokaciju koja može podržati operacije B-2 bombardera. Ranije ove godine, upravo s Diego Garcije lansirani su napadi na ciljeve Hutiste u Jemenu, što je poslužilo i kao posredna poruka Iranu. O ovom otoku već smo pisali, a osim što je vrlo važna baza predmet je spora dugog pola stoljeća. Više pročitajte OVDJE.

Zanimljivo je i to da su bombarderi nadopunili gorivo vrlo rano tijekom misije, što može sugerirati da lete s maksimalnim opterećenjem, uključujući i masivne probijajuće bombe.

U kontekstu sve napetijih odnosa na Bliskom istoku, predsjednik SAD-a Donald Trump potvrdio je da će konačna odluka o eventualnom američkom angažmanu biti donesena u roku od najviše dva tjedna.

"Volim odluke donositi u zadnji čas, kad ih je stvarno nužno donijeti – jer se stvari mijenjaju, pogotovo u ratu", rekao je Trump novinarima.

The B-2s have begun their oceanic crossing over the Pacific.



MYTEE 11 flt and MYTEE 21 flt wkg SAN FRANCISCO RADIO on HF this morning after refueling with HIFI 81 flt (KC-46) and HIFI 83 flt (KC-46) along the AR5 West High track off the coast of California. 💪 😎



NKAWTG… pic.twitter.com/sWXhKfmdMl