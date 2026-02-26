Grudanje se pretvorilo u okršaj s policijom, gradonačelnik ne vidi problem

Grudanje tijekom snažne mećave u New Yorku bilo je povod za politički sukob između gradonačelnika Zohrana Mamdanija i čelnika gradske policije.

Nakon što su obilne snježne padaline zatrpale New York i ostavile građane u šoku, otkrivena je i ona ljepša strana priče - grudanje.

Međutim, snimke nastale u ponedjeljak poslijepodne u parku na Manhattanu pokazuju dio građana kako u jednom trenutku počinje bacati grude i prema policajcima.

WATCH: New York City Police Officers show up to a massive snowball fight at Washington Square Park and immediately start getting pummeled with snowballs after the blizzard today.

Situacija je eskalirala nakon što su policajci po dojavi stigli u park.

Njujorška policija (NYPD) u utorak je objavila fotografije četvorice muškaraca za koje tvrdi da su grudama napali policajce i nanijeli im ozljede.

Glasnogovornik policije naveo je da su osumnjičeni, starosti između 18 i 20 godina, 'namjerno više puta pogodili policijske službenike snijegom i ledom u glavu, vrat i lice, pri čemu su im nanijeli ozljede'.

Dva policajca prevezena su u bolnicu.

"Želim biti vrlo jasna. Ponašanje koje se vidi na snimkama je sramotno i kažnjivo", napisala je policijska povjerenica Jessica Tisch na društvenim mrežama.

Gradonačelnik Mamdani, sutradan je na konferenciji za novinare rekao da je pogledao snimke te ne smatra da bi trebale uslijediti kaznene prijave.

"Prema snimkama koje sam vidio, izgledalo je kao da se djeca grudaju", izjavio je. U kasnijoj objavi na društvenim mrežama ipak je pozvao građane da poštuju policiju i druge gradske službenike.

During a massive snowball fight in Washington Square Park on February 23, 2026, two NYPD officers were pelted with snowballs after attempting to disperse the crowd.



"Policajci, kao i svi gradski radnici, bili su na terenu tijekom povijesne mećave, brinući se za sigurnost Njujorčana i protočnost prometa. Odnosite se prema njima s poštovanjem. Ako će netko biti pogođen grudom, to ću biti ja", rekao je.

Dan kasnije, ustvrdio je da se radi o grudanju koje je "izmaklo kontroli". U šali je čak pozvao učenike da ga gađaju grudama jer je odlučio ponovno otvoriti škole nakon mećave.

Takav pristup naišao je na oštre kritike policijskih sindikata.

"Ovo nije bilo samo grudanje. Bio je to napad, odrasli su bacali komade leda i kamenje, zbog čega su dva policajca završila u bolnici s ozljedama glave i lica. Gradonačelnik je poslao sramotnu poruku svakom policajcu koji služi ovom gradu, ali i opasnu poruku svima koji bi ubuduće mogli napasti policajca", upozorio je predsjednik Policijske dobrotvorne udruge (PBA) Patrick Hendry.

"Danas su to grude snijega. Sutra bi to mogli biti kamenje, boce ili nešto gore", rekao je i predsjednik Udruge policijskih narednika (SBA) Vincent Vallelong.

