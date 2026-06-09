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Pojavile se snimke akcije borbenog Rafalea: Pogledajte kako ruši dron koji je doletio iz Rusije

Pojavile se snimke akcije borbenog Rafalea: Pogledajte kako ruši dron koji je doletio iz Rusije
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Foto: Screenshot 'X'

U ponedjeljak ujutro Latvija je oglasila uzbunu za zračnu opasnost zbog letjelice

9.6.2026.
12:44
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot 'X'
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Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi kako francuski borbeni zrakoplov Rafale obara dron koji je u ponedjeljak ujutro ušao u zračni prostor Latvije.

U četiri latvijske regije proglasili su uzbunu zbog zračne opasnosti, stanovnici su primili poruke upozorenja na svojim mobitelima s uputama kako se ponašati. Savjetovali su ljudima da uđu u zatvorene prostore i da poštuju načelo "dvaju zidova", odnosno načelo po kojem se zaklon traži na mjestu gdje između osobe i vanjskog područja nalaze najmanje dva zida.

Naveli su i ako primijete objekt koji nisko leti ili koji izgleda sumnjivo, da mu se ne približuju i da nazovu 112.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nakon prodora drona u zračni prostor Latvije, reagirala je obrana NATO-a. Francuske zračne snage potvrdile su da su njihovi borbeni avioni Rafale, inače trenutačno raspoređeni u susjednoj Litvi, dignuti kao odgovor na upad drona. No prije samog obaranja, vizualno su ga identificirali. Na društvenim mrežama Francuska je objavila da je to bila "demonstracija predanosti francuskih oružanih snaga doprinosu sigurnosti istočnog krila Europe".

Latvijski tvnet.lv objavio je kako je odluku o obaranju drona donijelo je Zapovjedništvo NATO-a.

Latvijski ministar obrane Raivis Melnis na konferenciji za novinare rekao je da je obaranje drona "bio rezultat pravovremene i uspješne suradnje te razmjene informacija između Ministarstva obrane, Oružanih snaga i NATO partnera". "Započeli smo zadatak i u 10.05 sati prijetnja je eliminirana, a dron je oboren", rekao je ministar. 

U utorak su Nacionalne oružane snage (NAF) zaustavile traganje za krhotinama drona koji je pogođen iznad polja te se raspršio. NAF je objavio da su ga pogodili na relativno velikoj visini, što bi moglo ukazivati ​​na to da su fragmenti drona bili razasuti po širokom području. Latvijski portal tvnet.lv prenosi da NAF za sad nema informacije o zemlji podrijetla drona i njegovom tipu, no  ranije je vojni dužnosnik za Reuters rekao da je dron u latvijski zračni prostor ušao iz mjera Rusije.

Tijek akcije rušenja drona

Dodali su i da su dron srušili borbeni avioni NATO-a koji su pilotirali baltičkim zračniom prostorom. I senzori NAF-a primili su inforamciju o mogućem dronu koji se kreće prema Latviji, stoga je u 9.20 sati izdano žuto upozorenje vezano za moguću zračnu prijetnju.

NAF je primijetio da se dron nastavlja kretati prema latvijskom teritoriju, stoga su u 9.20 sati aktivirani NATO borbeni zrakoplovi.

U 9:40 sati u regijama Ludza i Rēzekne aktivirana je narančasta uzbuna, a senzori su pokazali da je bespilotna letjelica ušla u Latviju zbog ruskog elektromagnetskog ratovanja.

U 10:05 sati, nakon vizualne potvrde, NATO-ovi zrakoplovi uništili su dron.

Dron je oboren prvi put otkako su dronovi koji lete iz inozemstva otkriveni u latvijskom zračnom prostoru.

Inače, francuski Rafalei imaju dvije vrste raketa zrak-zrak; to su projektil MBDA Meteorvrlo velikog dometa za uništavanje neprijateljskih zrakoplova prije vizualnog kontakta te rakete MBDA MICA koje se koriste za borbu na srednjim i manjim udaljenostima. 

NatoLatvijaRafaleiDronRusija
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