Kad je Bill Clinton nazvao Vladimira Putina na Novu godinu 2000. da mu čestita na imenovanju za vršitelja dužnosti predsjednika, Putin mu je rekao: “Postoje određena pitanja oko kojih se ne slažemo. Ipak, vjerujem da ćemo oko ključnih tema uvijek biti zajedno.” Clinton je bio jednako optimističan. Putin je, rekao je, "vrlo dobro počeo".

Kasnije se govorilo da je američki predsjednik bio naivan i da je Putinovo izražavanje prijateljstva prema Zapadu od početka bilo maskenbal. Ali Clinton nije bio jedini koji je ruskog predsjednika vidio kao vrijednog partnera u svijetu nakon Hladnog rata. Britanski premijer, Tony Blair, mislio je da se "Putin divi Americi i želi jak odnos s njom. Želio je nastaviti s demokratskom i ekonomskom reformom", piše TIME.

Državna tajnica, Madeleine Albright, proglasila ga je 'ruskim domoljubom', a Clintonov nasljednik, George W. Bush, ocijenio je njegovu potporu nakon 11. rujna jednostavno "nevjerojatnom": "Čak je naredio ruskim generalima da izvijeste svoje američke kolege o svojim iskustvima tijekom Invazija na Afganistan 1980-ih. Cijenio sam njegovu spremnost da odstupi od sumnji iz prošlosti”, rekao je.

'Rusi su bili uvjereni da ih varaju po pitanju NATO-a. I jesu.'

S obje strane, međutim, sumnjičavost nikada nije u potpunosti nestala. Varšavski pakt je raspušten i Sovjetski Savez više nije postojao. Ali NATO i dalje postoji, požalio se Putin: "Zbog čega?" Iz pozicije Kremlja, to je bilo pitanje na mjestu. "Svi mi kažemo da ne želimo da Europa bude podijeljena, da ne želimo nove granice i barijere, nove ‘Berlinske zidove’ koji dijele kontinent. Ali kada se NATO proširi, granica ne nestaje. Jednostavno se približava Rusiji", rekao je Putin.

Birokracija s obje strane imala je što za odgovoriti. Pentagon, pod Donaldom Rumsfeldom, bio je alergičan na sve što bi moglo ograničiti slobodu Amerike da djeluje kako želi. Ruski Glavni stožer bio je opsjednut idejom da NATO planira rasporediti trupe duž ruskih granica. Putin je i sam priznao da "mnoge stvari koje se čine u redu u pregovorima često propadnu u praksi". Ali čak i da je krivnja podijeljena, Zapad je često ostavljao dojam da namjerno odugovlači.

Francis Richards, koji je u to vrijeme bio na čelu GCHQ-a — britanskog ekvivalenta američke Agencije za nacionalnu sigurnost — prisjetio se: "Bili smo prilično zahvalni na Putinovoj podršci nakon 11. rujna, ali je nismo previše pokazivali. Znao sam provoditi puno vremena pokušavajući uvjeriti ljude da trebamo davati jednako koliko i uzimati. Mislim da su Rusi cijelo vrijeme osjećali da ih (po pitanju NATO-a) varaju. I jesu."

Revolucija u Ukrajini - kap koja je prelila čašu

Rezultat je bio rastući osjećaj među ruskom elitom da je Putin izigran. Vladimir Lukin, koji je bio prvi Jeljcinov veleposlanik u SAD-u, protestirao je: "Jednostrani koraci ne mogu se poduzimati zauvijek. Odluke bi trebale ići u oba smjera. Ne smiju završiti samo na osmijesima i ohrabrenju."

Putin je ostao čvrst. Rusija je napravila "strateški izbor", rekao je Lukin: "Rusija danas surađuje sa Zapadom ne zato što mu se želi svidjeti ili dobiti nešto u zamjenu. Ne stojimo tu ispružene ruke i nikoga ništa ne molimo. Jedini razlog zašto provodim ovu politiku je taj što vjerujem da ona u potpunosti zadovoljava ruske nacionalne interese. Približavanje Zapadu nije Putinova politika, to je politika Rusije."

Do kraja njegova prvog predsjedničkog mandata, 2004., tu je poziciju postalo teže braniti. Rusija je učinila sve što je Bush tražio, pa i više: podijelila je obavještajne podatke, dala Amerikancima pravo na prelet i potaknula svoje saveznike da osiguraju baze. Ali što je dobila zauzvrat? SAD je inzistirao na ukidanju Ugovora o antibalističkim projektilima, umjesto da ga modificira kako su Rusi predlagali; nastavio je s planovima za nacionalni program obrane od projektila unatoč ruskim prigovorima; Širenje NATO-a se nastavljalo ubrzano i uskoro će stići do granica Rusije; a zabrinutost Rusije oko američke invazije na Irak, koju su dijelili i mnogi američki saveznici, bila je brzo odbačena. Kap koja je prelila čašu bila je američka potpora Narančastoj revoluciji u Ukrajini, što je za Kremlj bilo ravno promicanju promjene režima na ruskim granicama.

Na površini korektno, ispod nje zabrinjavajuće loše

Američki dužnosnici vidjeli su stvari puno drugačije i umjesto toga, usredotočili su se na rusko nazadovanje u pitanjima ljudskih prava i demokracije. Ipak, malo je Rusa mislilo da se to tiče SAD-a. Čak su i liberali, koji su kritizirali Putinov režim, upućivali oštre kritike. Putin je govorio u ime širokog segmenta ruskog društva kada je, komentirajući američke kritike ruskih izbora, rekao: "Ni mi nismo previše sretni zbog svega što se događa u SAD-u. Mislite li da je izborni sustav SAD-a savršen?"

Na površini, odnos je ostao korektan. Ali bilo je zabrinjavajućih podvodnih struja. Kad si je Putin konačno dao oduška u govoru na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu u veljači 2007., američki dužnosnici bili su zapanjeni. Zapravo, rekao je malo toga što prije nije rekao. Ono što se promijenilo bio je ton. Ono što je Putin volio nazivati ​​"lažnim dnom" američko-ruskih odnosa - pretvaranje da je sve u redu i da su Rusija i SAD čvrsti strateški partneri sa samo nekoliko beznačajnih taktičkih problema - bilo je odbačeno. Jednostavno rečeno, kako je Bill Burns, tadašnji veleposlanik SAD-a u Moskvi, rekao, poruka je bila: "Vratili smo se i bolje vam je da se naviknete na to!"

Putinov osobni poraz

SAD je, zaključio je Putin, ignorirao zabrinutost Rusije. "Nije važno što radimo", rekao je skupini ruskih novinara nekoliko dana kasnije. "Bilo da govorimo ili šutimo – uvijek će se naći neki izgovor za napad na Rusiju. U ovoj situaciji bolje je biti iskren." Osvrćući se, desetljeće nakon ovih događaja, na stalno, naizgled neizbježno pogoršanje odnosa između SAD-a i Rusije nakon dolaska Putina na vlast, veleposlanik Burns zaključio je da su se obje zemlje cijelo vrijeme zavaravale. "Ruska je iluzija bila da će nekako biti prihvaćeni, iako se realnost moći uvelike promijenila, kao ravnopravni, kao puni partner. Američka je iluzija bila 'uvijek možemo manevrirati iznad ili oko Rusije'. Moralo je doći vrijeme kada će se povući."

Gledajući unatrag, ono što je iznenađujuće nije to što su odnosi Rusije i Amerike završili kao željeznička nesreća, već to što je trebalo toliko dugo da se to dogodi. Putin nije bio prirodni liberal, ali je bio realist i, razmišljajući o dostupnim alternativama nakon raspada Sovjetskog Saveza, zaključio je da je suradnja sa Zapadom jedina razumna politika. Kulturno, duhovno i dijelom zemljopisno, Rusija je pripadala Europi.

Postojao je još jedan osobniji razlog za Putinovo oklijevanje da odustane od približavanja Zapadu. Pokušavajući promicati suradnju s bivšim protivnicima Rusije, nadjačao je skepticizam mnogih svojih najbližih kolega. Državna birokracija i vojska od samog su početka bili sumnjičavi u pogledu mudrosti vjerovanja zapadnim vladama da će se s Rusijom povezati kao s pravim partnerima. Putin nije žurio priznati da su oni bili u pravu, a on u krivu.

Putoniv zaokret i tri kardinalna 'grijeha' Zapada

Jednako je razočaran bio i SAD. Uvjerenje da će Moskva postati partner, ako ne i saveznik, podržavajući zapadne vrijednosti u svijetu pod vodstvom SAD-a, koje je animiralo američku politiku prema Rusiji od ranih 1990-ih, pokazalo se uzaludnim. U praksi su ideološka uvjerenja Bushove administracije, koja dijele ne samo Cheney, Rumsfeld i Wolfowitz nego i sam Bush, učinila sporazum gotovo nemogućim.

Do 2008. godine, kad je Putin završio svoj drugi četverogodišnji mandat na mjestu predsjednika Rusije, rascjep je postao predubok da bi se mogao zacijeliti. Tijekom sljedećih deset godina, Putinovo razočaranje SAD-om se produbilo. Većina njegovih vanjskopolitičkih inicijativa tijekom trećeg mandata, od 2012. do 2018., bila je osveta za ono što je Kremlj smatrao antiruskim potezima Zapada.

Ruska aneksija Krima bila je osveta za Kosovo koje se, uz podršku Zapada, jednostrano odvojilo od ruskog saveznika Srbije. Za Putina je to bio prvi od tri kardinalna grijeha Zapada - drugi su proširenje NATO-a i američko povlačenje iz Sporazuma o protubalističkim projektilima - koji je uništio nade obje strane da će izgraditi bolji, mirniji svijet nakon raspada Sovjetskog Saveza.

'Nije bilo potrebe za širenjem NATO-a'

Odluka o davanju azila Edwardu Snowdenu 2013. i zabrana Amerikancima da posvajaju rusku djecu bili su osveta za Zakon Magnitski, koji je SAD-u omogućio uvođenje sankcija ruskim dužnosnicima osumnjičenima za korupciju ili kršenje ljudskih prava. Ruska intervencija u Siriji 2015. u ime brutalnog predsjednika te zemlje, Bashira al-Assada, bila je osveta za američku intervenciju u Libiji i Iraku. Rusko uplitanje u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. bilo je osveta za američke napore da proširi - ili "nametne", kako je Putin radije govorio - vlastiti sustav vrijednosti drugim nacijama.

Ali osveta nije bila sama sebi cilj. Bio je to dio šireg odgovora na ekonomske i vojne pritiske koje su SAD i njegovi saveznici vršili na Rusiju. Iznad svega, bio je to pokušaj da se potvrdi mjesto Rusije kao neovisnog aktera u sve više multipolarnom svijetu u kojem je, po Putinovom mišljenju, SAD-u bilo suđeno izgubiti svoju ulogu dominantne sile.

Veza je krenula po zlu od samog početka, smatrao je Putin. Umjesto da uspostavi novu ravnotežu snaga u Europi, Zapad je stvorio nove podjele. Njegova tvrdnja da NATO nije imao drugog izbora nego prihvatiti nove članice iz srednje i istočne Europe lažna je, ustvrdio je Putin. Istina je da su druge zemlje imale pravo aplicirati, ali to ne znači da su ih postojeće članice bile dužne prihvatiti ako smatraju da je to protivno njihovim interesima. Putin nije pogriješio. Povelja NATO-a kaže da države članice "mogu pozvati bilo koju drugu europsku državu koja je u poziciji da (…) doprinose sigurnosti područja." Ne postoji obveza da se to učini.

'Što bi SAD učinio da je bilo obrnuto?'

Ali za Washington je proširenje NATO-a bilo sredstvo konsolidacije američkog utjecaja nad europskim saveznicima, iako je impliciralo obveze koje bi SAD možda oklijevao ispuniti ako bi ikad izbio rat. Za zemlje poput Francuske i Njemačke prednosti su bile manje očite. Bilo je teško vidjeti kako će njihova sigurnost biti poboljšana predanošću obrani baltičkih država, a kamoli Gruzije ili Ukrajine, od moguće ruske agresije. Ali u ranim danima, usred euforije koja je obilježila kraj Hladnog rata, kada je Zapad pretpostavio da je Rusiji suđeno postati dio svijeta pod vodstvom SAD-a, a Moskva je bila preslaba da se odupre, nitko od američkih partnera nije mislio da je potrebno prigovoriti. Rezultat je bio taj da je vojna infrastruktura NATO-a stigla do ruskih granica.

Što bi SAD učinio, pitao se Putin, da je bilo obrnuto - "Da je Rusija postavila raketne sustave na granicu SAD-a i Meksika ili granicu SAD-Kanade?" Odgovor se nametao sam po sebi. Kad je Hruščov pokušao instalirati sovjetske projektile na Kubi 1962., svijet je bio doveden na rub nuklearnog uništenja i problem je ostao toliko težak da je, 60 godina kasnije, SAD nastavio podvrgavati otok gospodarskoj blokadi. Američki dužnosnici odbacuju takve usporedbe. SAD je, kažu, podržao proširenje NATO-a - ne kako bi prijetio Rusiji već - kako bi umirio američke europske saveznike. Stvarnost je bila prozaičnija. SAD je postupio kako je postupio - jer je mogao.

'Previše smo vam vjerovali'

"Naša najveća pogreška", rekao je Putin jednom zapadnom znanstveniku, "bila je što smo vam previše vjerovali. Vaša je pogreška bila što ste to povjerenje shvatili kao slabost i zlorabili ga."

Kako je odnos Rusije sa Zapadom postajao sve neprijateljskiji, nazadovanje demokracije kod kuće, na koje su se američki dužnosnici žalili još od Putinova prvog mandata, postalo je izraženije. Prozapadni liberali bili su isključeni iz donošenja odluka. Oni koji su zagovarali demokratske vrijednosti bili su marginalizirani. Rezultat je bio začarani krug. Počevši od 2018., režim je prešao iz relativno slobodnog autoritarnog sustava u zatvorenu diktaturu, ne sasvim totalitarnu, ali blizu.

Promijenila se i Putinova retorika. Zapad je, rekao je, podržao "međunarodnu terorističku invaziju na Rusiju. To je utvrđena činjenica i svi to znaju." Bio je to jezik sovjetske propagande iz 1960-ih i 70-ih. Iako je to očito bila neistinita, uklapala se u priču Kremlja o neprijateljskom zapadnom svijetu, na čelu s hegemonističkom silom u opadanju, koja je poštenim ili lošim sredstvima pokušavala raskomadati Rusiju dok se borila protiv vlastitog neumoljivog pada.

Fiksacija na Ukrajinu

Do 2019. Putin je počeo ozbiljno razmišljati o političkoj tranziciji na novu generaciju ruskih vođa. Uveo je ustavne promjene dajući si mogućnost gotovo neograničenog ostanka na vlasti. To je bila varka da se spriječi borba za nasljedstvo.

U međuvremenu je ostao još jedan nedovršeni posao koji je želio riješiti: status Ukrajine.

Putin je bio fiksiran na Ukrajinu mnogo prije nego što je postao predsjednik. Godine 1991. inzistiranje Ukrajine na proglašenju neovisnosti pokrenulo je raspad Sovjetskog Saveza. Dvanaest godina kasnije, 2003., Ukrajina mu je zadala prvi ozbiljni politički poraz u njegovom predsjedništvu kada je Narančasta revolucija spriječila izbor proruskog Viktora Janukoviča za šefa ukrajinske države. Nakon aneksije Krima, 2014., Putin se nadao da će sporazumi iz Minska dovesti do stvaranja federalnog sustava koji učinkovito jamči neutralnost zemlje. Ali to se nije dogodilo. Umjesto toga, Ukrajina je postala vojna ispostava zapadnog saveza, formalno ne članica, ali u praksi blizak partner, čvrsto nasuprot ruske granice.

Demonstracija moći nad SAD-om

To je bio izgovor, ali ne i temeljni razlog, za rat koji je Putin pokrenuo 24. veljače. Nije se radilo samo o tome da se Ukrajina dovede do ruba. Time se željelo pokazati da je SAD nemoćan to spriječiti. Kako je rekao ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov: "Ovdje se zapravo uopće ne radi, ili barem ne prvenstveno, o Ukrajini. Ovo odražava bitku oko toga kako će budući svjetski poredak izgledati. Hoće li to biti svijet u kojem će Zapad voditi sve nekažnjeno i bez pitanja ili će to biti nešto drugačije?"

Ovo je djelomično bio spin. Prikazivanje sukoba kao posredničkog rata u kojem se Rusija borila u ime nesvrstanih nacija svijeta kako bi okončala američku hegemoniju učinilo ga je mnogo lakšim za prodaju ruskom javnom mnijenju, kao i zemljama poput Kine i Indije koje su favorizirale multipolarni globalni sustav. Kada bi Rusija uspjela, vjerovao je Putin, to bi kobno potkopalo strukture europske sigurnosti koje su izgrađene pod američkim vodstvom od kraja Hladnog rata.

Bi li SAD doista bio spreman obraniti Varšavu ili Tallin?

Bidenova administracija inzistirala je na tome da je Ukrajina poseban slučaj jer nije članica saveza i da će SAD, ako bude napadnuta bilo koja država NATO-a, požuriti u njezinu obranu. Ali koliko bi se zemlje poput Poljske i baltičkih država mogle pouzdati u takva jamstva kada je NATO bio toliko nesklon riziku da je odbio uspostaviti zonu zabrane leta kako bi zaštitio ukrajinske gradove zbog straha od nuklearne eskalacije?

Putinova optužba da se Zapad rado bori do posljednjeg Ukrajinca odbačena je kao propaganda u SAD-u, ali je dala razmišljati čelnicima u istočnoj Europi. Bi li SAD doista riskirao nuklearno uništenje kako bi obranio Varšavu ili Tallin?

Putin igra dugu igru. Tijekom svog mandata, kad god je bio suočen s onim što je vidio kao egzistencijalni izbor između antagoniziranja Zapada i očuvanja vlastite moći i položaja Rusije u svijetu, potonje je uvijek prevladavalo. Tako je bilo kada je 2003. pritisnuo oligarhe i kada je desetljeće kasnije anektirao Krim. U svakoj prilici prihvatio je ekonomsku štetu Rusiji kao cijenu koju treba platiti. Godine 2022. invazija na Ukrajinu slijedila je isti obrazac.

Deja vu scenarij, ali s drugačijim ishodom

Na prvi pogled se činilo da se grdno prevario. Zapad se pojavio s novim osjećajem svrhe. Ukrajinski predsjednik, Volodimir Zelenskij, pokazao se inspirativnim vođom. Ruska ekonomija bila je pogođena sankcijama, iako manje nego što se Zapad nadao. Što je još više zabrinjavajuće za Washington, globalni Jug se suzdržao. Od deset najmnogoljudnijih zemalja svijeta, samo je jedna - SAD - nedvosmisleno podržala Ukrajinu.

Bidenova administracija prepoznala je opasnost. Američki je cilj, rekao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan, 'slobodna i neovisna Ukrajina, oslabljena i izolirana Rusija i jači, ujedinjeniji Zapad'. Zamjenica državnog tajnika, Wendy Sherman, izrazila je to sažetije. Amerika je, rekla je, htjela Putinu nanijeti "strateški neuspjeh". Opet je to bio déjà vu. Zapad se vraćao staroj politici obuzdavanja koju je izbrusio tijekom Hladnog rata, ali ovaj put s radikalnijim ciljem: ne samo obuzdati Rusiju, već je ostaviti toliko smanjenom da nikada više ne može prijetiti svojim susjedima.

Ako se u tom procesu nova željezna zavjesa spusti preko kontinenta, njezina će svrha biti drugačija od one koju je nametnuo Staljin da podčini istočnu Europu. Ovaj put cilj je zadržati Europu slobodnom, a Ruse izvana.