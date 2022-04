Rusija i zapad bliže su nuklearnom ratu nego tijekom kubanske raketne krize, upozorila je praunuka Nikite Hruščova.

Nina Hruščova, akademkinja čiji je pradjed bio vođa Sovjetskog Saveza tijekom kubanske raketne krize 1962., upozorila je da se čini da je rat u Ukrajini opasniji jer se čini da nijedna strana ne želi "odstupiti".

Hruščova je rekla da su i američki predsjednik John F. Kennedy i Hruščov pristali na deeskalaciju čim nuklearni rat postane stvarna prijetnja.

'Nema povlačenja'

Govoreći u programu Today, Hruščova, profesorica međunarodnih odnosa na New School u New Yorku, govorila je o krizi 1962.

"Ono što je doista spasilo svijet u to vrijeme bilo je to što i Hruščov i Kennedy, što god mislili o ideologiji jedni drugih i ne slagali se s njom, nisu htjeli popustiti i prvi trepnuti, ali kad se pojavila prijetnja potencijalnog sukoba odmah ustuknuli", rekla je.

"Bili smo bliži po većem broju pitanja, nuklearnih, nego što je to slučaj danas, jer danas ne vidim da se bilo koja strana, posebno ruska strana, povlači, i to je ono što me stvarno najviše plaši”, dodala je.

Ukrajina kao pijun

Hruščova je također tvrdila da je ruski rat u Ukrajini bio "proxy rat" između zapada i Rusije u kojem je Ukrajina "u određenoj mjeri pijun".

Dok je bivši šef britanske obavještajne službe Alex Younger potvrdio njezinu zabrinutost zbog prijetnje nuklearnog rata, odbacio je njezino viđenje sukoba kao "proxy rata".

"Ideja da je ovo širi rat, da smo u širem sukobu s Rusijom, jednostavno igra na ruski narativ jer su pod pritiskom zato što će moći reći svom narodu da je ovo obrambeni rat”", rekao je.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.