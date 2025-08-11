Pizzerija na udaru kritika, nestvarno je što su naplatili ženi: 'Je li ovo legalno?'

Pizzerija u Italiji našla se na meti žestokih kritika zbog naplate dodatne cijene za izostavljanje sastojka.

Praksu je objavila olimpijska plivačica Elene Di Liddo nakon što joj je uz cijenu od 14 eura navedenu na jelovniku za pizzu tricolore u južnotalijanskom gradu Bisceglie dodano 1,50 eura s napomenom "no pomodorini" ("bez rajčica"). Di Liddo je također morala platiti dodatnih 1,50 eura jer je naručila verziju bez laktoze.

'Tužno i sramotno'

Tridesetjednogodišnja olimpijka potom je objavila račun na svojem Instagramu, napisavši da je "plaćanje 1,50 eura za nešto što nisam ni jela zaista tužno i sramotno. Je li to legalno?" Slučaj je u ponedjeljak preuzelo nekoliko talijanskih listova. Pizzeria koja je naplatila dodatnu naknadu isprva nije komentirala.

Restorani u Italiji su se posljednjih godina više puta susreli s problemima zbog sličnih praksi, uključujući i plaćanje dodatne cijene na šanku za malu čašu vode iz slavine s kavom.

Također je bilo ljutnje zbog toga što se gostu dodatno naplaćuje ako traži da se tostirani sendvič prepolovi, zatraži žlicu ili čašu s kockicama leda.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira: 'Je li normalno da pizza košta 18 eura?' Glavina: 'To su teme koje su interesantne'