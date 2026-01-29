Ostao paraliziran od vrata nadolje, Muskov čip 'vratio' ga u život: 'Osjećam se magično'

Jedna od prvih osoba u Velikoj Britaniji kojoj je ugrađen Muskov moždani čip kaže da se osjeća "čarobno" i uvjeren je da bi Neuralink mogao transformirati živote osoba s teškom paralizom.

"To je ogromna promjena u vašem životu kada odjednom više ne možete pomicati nijedan od svojih udova", rekao je Sebastian Gomez-Pena, volonter u prvom britanskom testiranju uređaja koji je razvila Muskova tvrtka Neuralink. Jedan je od sedam Britanaca kojem je ugrađen čip u ispitivanju koje bi trebalo procijeniti sigurnost i pouzdanost uređaja, piše Sky News.

"Ovakva tehnologija vam daje novi dašak nade", rekao je. Seb je doživio nesreću u kojoj je ostao paraliziran od vrata nadolje nakon što je završio prvi semestar na medicinskom fakultetu. Neuralink čip, koji je povezan s 1024 elektrode implantirane u njegov mozak, ugrađen mu je u petosatnoj operaciji u University College London Hospital (UCLH). Dok su britanski kirurzi i inženjeri iz Neuralinka bili uključeni, sam uređaj implantirao je Neuralinkov R1 robot - razvijen za umetanje mikroskopskih elektroda u krhko moždano tkivo.

'Samo pomisliš i ono to i učini'

Elektrode su umetnute oko 4 mm u površinu Sebovog mozga, u područje koje kontrolira pokrete ruku. Živčani signali prenose se nitima oko 10 puta tanjim od ljudske dlake do čipa, koji je ugrađen u kružnu rupu u Sebovoj lubanji. Podaci s čipa bežično se prenose na računalo u kojem softver umjetne inteligencije "uči" interpretirati signale, prevodeći Sebove upute njegovim rukama koje su bile oduzete nakon nesreće u kretanje kursora na njegovom prijenosnom računalu ili telefonu.

"Svatko u mojoj poziciji pokušava pomaknuti dio svog tijela kako bi vidio postoji li ikakav oblik oporavka, ali sada kada pomislim na pomicanje ruke, super je vidjeti da se... nešto zapravo događa", rekao je.

"Samo pomisliš i ono to i učini", dodao je. Sebov kursor sada leti po ekranu laptopa, okreče stranice dok on uči za ispite na fakultetu. Označava tekst, otvara i zatvara prozore jednako brzo ili čak i brže od nekoga tko koristi miš ili touchpad.

'Nevjerojatna' kontrola

Neurokirurzi koji su pregledali Seba nakon što je naučio koristiti uređaj jednako su impresionirani.

"Nevjerojatno je - možete vidjeti razinu kontrole koju ima", rekao je Harith Akram, neurokirurg na UCLH-u i glavni istraživač britanskog ispitivanja. Još je rano. Neuralinku je trebalo gotovo 20 godina da razvije tehnologiju čipova i elektroda, kirurškog robota i alate umjetne inteligencije potrebne za zadovoljavanje regulatornih zahtjeva da može testirati uređaj na ljudima. Prvi uređaj implantiran je američkom volonteru prije dvije godine. Sada ga ima 21 osoba u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji i UAE.

Svi imaju tešku paralizu - od ozljede kralježnice, moždanog udara ili neurodegenerativnih stanja poput ALS-a. Rezultati ispitivanja još nisu objavljeni u recenziranim znanstvenim časopisima niti dostavljeni regulatorima. Neuralink je Sky Newsu pristao dati pristup ispitivanju, ali nisu htjeli dati izjave. Ipak, prema mišljenju Akrama, prvi rezultati su obećavajući.

Mijenja pravila igre

"Ova tehnologija će promijeniti pravila igre za pacijente s teškim neurološkim invaliditetom. Ti pacijenti imaju vrlo malo toga za poboljšanje svoje neovisnosti. Pogotovo sada kada živimo u svijetu u kojem smo toliko ovisni o tehnologiji", kaže.

Neuralink kaže da je njegova misija "vratiti autonomiju onima s nezadovoljenim medicinskim potrebama i otključati nove dimenzije ljudskog potencijala". Neki su korisnici već dovoljno savladali tehnologiju da tipkaju na virtualnoj tipkovnici "razmišljajući" o pritiskanju tipki prstima. Drugi koriste uređaj za hranjenje robotskom rukom.

Uz ovo ispitivanje usmjereno na područja mozga koja kontrolira pokrete, drugo cilja na regije mozga uključene u govor u nadi da se to može vratiti ljudima koji su izgubili sposobnost govora nakon moždanog udara ili druge ozljede mozga.

Korisnici bi mogli 'nastaniti' robota

Tvrtka također planira istražiti poništavanje sljepoće slanjem podataka s kamera, putem čipa, u centre za obradu vida u mozgu. Pristup drugim područjima mozga uključuje sigurno i pouzdano usađivanje elektroda dublje u mozak, izazov koji tvrtka priznaje da još nije prevladala. Ipak, Elon Musk, kontroverzni osnivač Neuralinka, ima veće nade za tehnologiju.

Na jednom događaju prošle godine, iznio je ideju da korisnici povežu svoj uređaj s robotom Optimus kojeg proizvodi njegova druga tvrtka, Tesla.

"Trebali biste zapravo moći imati potpunu kontrolu tijela i senzore iz robota Optimus. Dakle, u osnovi biste mogli nastaniti robota Optimus. Nije samo ruka. To je cijela stvar“, rekao je Musk.

"Bilo bi to nekako cool. Budućnost će biti čudna. Ali nekako cool", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Chatbot Elona Muska je izgleda nacist: Hvalio Hitlera, širio antisemitizam...