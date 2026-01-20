Ryanair izvrijeđao Muska pa dao odličnu ponudu: 'Rasprodaja sjedala za velike idiote'

Sukob najbogatijeg čovjeka na svijetu Elona Muska i šefa Ryanaira Michaela O'Learyja prerastao je u otvoreni marketinški rat. Najveća europska niskotarifna aviokompanija pokrenula je bizarnu promotivnu kampanju nazvanu “Ryanairova rasprodaja sjedala za velike idiote”.

Musk i O’Leary na plakatu za ismijavanje

Milijunima pretplatnika stigao je mail s fotomontažom Muska i O'Learyja na postolju s natpisom “veliki idioti”. O'Leary je prikazan s porukom “I love Ryanair”, dok Musk u ruci drži crvenu Teslu, a uz nogu mu stoji maketa rakete – jasna aluzija na SpaceX i njegov poslovni imperij.

U oglasu Ryanair nudi 100 tisuća sjedala po cijeni od 16,99 funti u jednom smjeru, za putovanja između veljače i travnja. U promotivnom tekstu stoji:

“Dostupno samo Elonu Musku i ostalim ‘idiotima’ na X-u!! Rezervirajte danas prije nego što Musk uzme jedno!”

Klik vodi na stranicu s desecima destinacija, s cijenama koje počinju ispod 15 funti.

Sve je krenulo zbog Starlinka u avionima

Sve je počelo kada je O'Leary poručio da Ryanair neće uvoditi Starlink internet u svoje Boeinge 737. Tvrdi da bi dodatna oprema povećala otpor zraka i kompaniju koštala oko 250 milijuna funti godišnje, što putnici, kako kaže, nisu spremni platiti.

Musk je uzvratio da su ti izračuni pogrešni, a situacija je eskalirala nakon što je O'Leary na irskoj radijskoj postaji rekao:

“Ne bih uopće obraćao pozornost na Elona Muska. On je idiot. Jako bogat, ali i dalje idiot.”

Musk je potom poručio da O'Learyja “treba otpustiti” i čak sugerirao mogućnost kupnje Ryanaira. No taj je scenarij praktički nemoguć – pravila Europske unije zahtijevaju da aviokompanije budu u većinskom europskom vlasništvu, a Musk to ne ispunjava unatoč višestrukim državljanstvima(američko, kanadsko i južnoafričko)

