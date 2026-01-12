Elon Musk traži skrbništvo nad 13. djetetom nakon izjava majke

Elon Musk (54), američki milijarder, poduzetnik i osnivač tvrtki Tesla i SpaceX, ponovno je dospio u fokus javnosti nakon što je najavio da će zatražiti samostalnu roditeljsku skrb nad svojim 13. djetetom. Odluka dolazi nakon javnih istupa majke djeteta, influencerice Ashley St. Clair.

Tko je Ashley St. Clair i kako je sve počelo

Ashley St. Clair, influencerica poznata po ranijem promoviranju desničarskih i MAGA stavova, ranije je tvrdila da je potajno rodila Muskovo dijete. Prema pisanju The Wall Street Journala, laboratorijska analiza Labcorpa pokazala je da je Musk otac djeteta s vjerojatnošću od 99,9999 posto.

Raniji zahtjevi i optužbe

St. Clair je u jednom trenutku sama zatražila samostalnu roditeljsku skrb, navodeći u sudskim dokumentima da je Musk njihova sina vidio svega nekoliko puta te da nije sudjelovao u njegovu odgoju niti financijski pridonosio. Musk se tada javno nije oglašavao. Situacija se promijenila nakon što je St. Clair na društvenoj mreži X javno izrazila žaljenje zbog svojih ranijih političkih stavova. Napisala je da osjeća veliku krivnju zbog promicanja desničarskih i transfobnih poruka, svjesna da će njezino priznanje izazvati brojne negativne reakcije.

Muskova oštra reakcija

Nakon što su njezine objave podijeljene na X-u, Musk je odgovorio jednom korisniku i poručio da će podnijeti zahtjev za samostalnu roditeljsku skrb. Kao razlog naveo je, kako tvrdi, zabrinutost zbog izjava koje bi mogle upućivati na odluke o promjeni spola djeteta, iako u objavama St. Clair takva namjera nije izravno spomenuta.

Sukob se nastavlja

Ashley St. Clair i dalje je aktivna na društvenim mrežama, gdje kritizira Muska i tvrdi da joj je onemogućen pristup pretplati X Premium. Musk se nakon svoje najave o skrbništvu nije dodatno javno oglašavao, a cijeli slučaj nastavlja izazivati burne reakcije.

