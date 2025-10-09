Otkrivene tri tajne žene ubojice iz sinagoge: 'Dolazio je kad je htio zahtijevajući seks'

Terorist iz sinagoge, Sirijac s manchesterskom adresom, Jihad Al-Shamie (35), koji je tijekom svog smrtonosnog napada na džamiju nazvao policiju i zakleo se na vjernost Islamskoj državi, imao je kompliciran ljubavni život. Otkriven je njegov profil za upoznavanje žena na aplikaciji Muzmatch. Istovremeno je bio oženjen s najmanje tri žene.

Na Muzmatchu se predstavljao samo kao "J", analitičar podataka sirijskog miješanog porijekla. Jedan od njegovih pseudonima na društvenim mrežama bio je Dormammu što je "demonski entitet" iz Marvelovog svemira.

U jednoj porui koju je objavio Daily Mail vidi se kako govor jednoj tajnoj supruzi da je ona "jedina žena koju želi u životu". Međutim, nakon što je otkrila da je još uvijek oženjen svojom prvom suprugom, Ikrom Sulehman, i da imaju djecu zajedno, priznao je da joj je lagao.

S drugom se oženio online

Al-Shami, koji je bio opsjednut čistim životom i gledanjem stranih vijesti, odbio je njezine molbe da joj odobri razvod i nastavio je zahtijevati da se nađu. Kad mu je rekla da je zabrinuta zbog reakcije prve žene rekao joj je da je prirodno da su žene ljubomorne.

Drugu suprugu, poznatu samo kao Muzz, upoznao je 2021. i oženio se njom na online vjerskoj ceremoniji sljedeće godine.

Kasnije se oženio trećom ženom, 35-godišnjom Elizabeth Davis, koja ima petero djece iz prethodnih veza.

Muzz je izjavila da je Al-Shamie bio "zastrašujući i agresivan" te opsjednut gledanjem stranih informativnih kanala. No, unatoč tome što ga je nazvala kontrolirajućim lažljivcem, rekla je da u njegovom ponašanju, dok su bili zajedno, nije bilo ničega što bi sugeriralo da se radikalizira.

"U jednom trenutku mogao je lijepo govoriti, a onda je kao da okreneš prekidač", rekla je žena koja pomaže protuterorističkoj policiji u istrazi njegove prošlosti.

Kad su se prvi put sreli, činio se divnim, rekla je.

"Dobar dečko, iskren, činio se normalnim, molio se. Ali onda bi rekao 'Ispred tvoje kuće sam, gdje si ti?', pojavljujući se kad god bi se prohtjelo", ispričala je i dodala da je dolazio kad je htio zahtijevajući seks.

Treću ženu kritizirao zbog 'prtljage'

Do travnja ove godine nije me htio pustiti na miru. Treću ženu koja ima djecu iz prijašnjih veza, kritizirao je da ima "prtljagu" zbog koje je nitko ne bi htio. Bila je uvjerena da ima drugu ženu, ali on je to stalno poricao. Ipak, uvjeravao ju je da će se preseliti bliže njoj te da želi da imaju djecu.

"Jako mi nedostaješ, zar ne, lud sam za tobom, ne mogu prestati misliti na tebe", čuje se u jednoj glasovnoj poruci.

"Dušo, svaka žena je ljubomorna, to je prirodno, to je u njihovoj prirodi. To ne znači da se protivi tome ili da to mrzi. U redu joj je s tim, razumiješ li? U redu joj je s tim. Ona već zna za nas", objasnio joj je u drugoj poruci.

Prema nekim tumačenjima islama, muž može prekinuti brak tako što će svojoj ženi tri puta reći da se razvodi - poznato kao talaq. No, Muzz je rekla da joj je Al-Shamie rekao da se ne može razvesti, ali umjesto toga ju je mučio govoreći joj to dva puta, ali ne i ključni treći put.

Nikada nije govorio o borbama u Gazi. Stalno je odlazio u džamiju i molio se. Bio je opsjednut zdravom prehranom.

Bio je agresivni manipulator

"Ne bih rekla da je imao mentalitet terorista, osobno, sudeći po onome što sam znala o njemu. Ali istovremeno, koliko je bio agresivan, koliko je manipulirao, je li cijelo vrijeme bio taj terorist ili je vapio za pomoć, tko zna", rekla je.

Terost je prošli četvrtak automobilom udario ljude ispred hebrejske sinagoge Heaton Park u Crumpsallu u Manchesteru dok su židovski vjernici prisustvovali svetom danu Jom Kipur. Zatim je nožem napao druge i pokušao upasti u sinagogu, noseći lažni bombaški pojas, prije nego što ga je ubila naoružana policija.

Otac troje djece Melvin Cravitz (66) ubijen je, zajedno s Adrianom Daulbyjem (53), za kojeg se vjeruje da ga je policija nehotice upucala dok je trčao blokirati vrata sinagoge kako bi spriječio Al-Shamieja da uđe unutra i nastavi svoj napad nožem.

Protuteroristička policija vjeruje da je Al-Shamie, britanski državljanin rođen u Siriji, bio pod utjecajem ekstremističke islamističke ideologije. Unatoč tvrdnjama da djeluje u ime Islamske države, MI5 navodno nije uspio utvrditi nikakve veze između Al-Shamieja i terorističke skupine ili drugih zabranjenih organizacija.

