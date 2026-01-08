Profesor učenicima zadao zadatak: Ravnatelj odmah nazvao policiju

Profesor u strukovnoj školi u austrijskom Gradišću dao je otkaz nakon što je učenicima zadao da od cigli zazidaju svastiku. Slučaj se dogodio početkom prosinca, a do trenutka kada je priča dospjela u medije, profesor je već bio suspendiran, prenosi Kronen Zeitung.

Policiju je u školu pozvao ravnatelj koji je, nakon konzultacija s Ravnateljstvom za obrazovanje Gradišća, podnio i kaznenu prijavu. Policijski službenici potom su izašli na teren i dokumentirali slučaj.

Istraga se nastavlja

Učenici su svastiku zidali prema nacrtu koji je profesor nacrtao na ploči. Iako se pojavila tvrdnja da simbol nije bio identičan nacističkom jer su krakovi bili usmjereni na drugu stranu, u pravnom smislu to je nebitno jer su u Austriji zabranjene obje verzije.

Zahtjev profesora za prekidom radnog odnosa sporazumno je prihvaćen, priopćili su iz Ravnateljstva za obrazovanje.

Istraga se nastavlja, intervjuirat će se svi učenici koji su bili dio 'projekta', u sve su se uključili i odvjetnici, ali detalji zasad nisu poznati javnosti.

