FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JAZBINA RAZBOJNIKA' /

Njemački predsjednik poslao oštru poruku: 'Trump uništava svjetski poredak'

Njemački predsjednik poslao oštru poruku: 'Trump uništava svjetski poredak'
×
Foto: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/zuma Press/profimedia

Iako je uloga njemačkog predsjednika uglavnom ceremonijalna, njegove riječi imaju težinu

8.1.2026.
13:01
Hina
Yuri Gripas - Pool Via Cnp/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier oštro je kritizirao američku vanjsku politiku pod predsjednikom Donaldom Trumpom i pozvao svijet da ne dozvoli da se svjetski poredak pretvori u "jazbinu razbojnika" gdje beskrupulozni uzimaju što žele.

U neobično oštroj izjavi, koja se očito odnosi odnose na postupke poput svrgavanja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, njemački predsjednik rekao je da globalna demokracija nikad nije bila tako ugrožena.

Iako je uloga njemačkog predsjednika uglavnom ceremonijalna, njegove riječi imaju težinu. 

Slom vrijednosti 

Nazvavši rusku aneksiju Krima i invaziju na Ukrajinu prekretnicom, Steinmeier je rekao da ponašanje SAD-a predstavlja drugi povijesni 'lom' u globalnom poretku. 

"Zatim, tu je i slom vrijednosti našeg najvažnijeg partnera, SAD-a, koji je pomogao u izgradnji ovog svjetskog poretka", rekao je Steinmeier u govoru na simpoziju kasno u srijedu o kojem su mediji izvijestili u četvrtak. 

"Potrebno je spriječiti da se svijet pretvori u razbojničku jazbinu, gdje najbeskrupulozniji uzimaju što god žele, gdje se regije ili cijele zemlje tretiraju kao vlasništvo nekolicine velikih sila", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Zna se što Trump želi sa Grenlandom? Evo tko će što vikati u narednim danima

NjemačkaDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'JAZBINA RAZBOJNIKA' /
Njemački predsjednik poslao oštru poruku: 'Trump uništava svjetski poredak'