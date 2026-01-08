Njemački predsjednik poslao oštru poruku: 'Trump uništava svjetski poredak'

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier oštro je kritizirao američku vanjsku politiku pod predsjednikom Donaldom Trumpom i pozvao svijet da ne dozvoli da se svjetski poredak pretvori u "jazbinu razbojnika" gdje beskrupulozni uzimaju što žele.

U neobično oštroj izjavi, koja se očito odnosi odnose na postupke poput svrgavanja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, njemački predsjednik rekao je da globalna demokracija nikad nije bila tako ugrožena.

Iako je uloga njemačkog predsjednika uglavnom ceremonijalna, njegove riječi imaju težinu.

Slom vrijednosti

Nazvavši rusku aneksiju Krima i invaziju na Ukrajinu prekretnicom, Steinmeier je rekao da ponašanje SAD-a predstavlja drugi povijesni 'lom' u globalnom poretku.

"Zatim, tu je i slom vrijednosti našeg najvažnijeg partnera, SAD-a, koji je pomogao u izgradnji ovog svjetskog poretka", rekao je Steinmeier u govoru na simpoziju kasno u srijedu o kojem su mediji izvijestili u četvrtak.

"Potrebno je spriječiti da se svijet pretvori u razbojničku jazbinu, gdje najbeskrupulozniji uzimaju što god žele, gdje se regije ili cijele zemlje tretiraju kao vlasništvo nekolicine velikih sila", rekao je.

