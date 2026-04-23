UŽAS U SAD-U /

'Otac godine' ubio sina (11), obitelj ogorčena: 'Sustav ga nije zaštitio'

'Otac godine' ubio sina (11), obitelj ogorčena: 'Sustav ga nije zaštitio'
Foto: Facebook/Matt Thibodeau/GoFundMe/Screenshot

23.4.2026.
10:26
Tajana Gvardiol
Callana Pereza (11) upucao je 14. travnja vlastiti otac Giovanni prije nego što je presudio sebi. Policajci su pozvani na aerodrom Elko u Nevadi u blizini šaltera za prodaju avionskih karata, gdje su policajci pronašli Giovannija Pereza mrtvog na mjestu događaja. Callan je pronađen nekoliko trenutaka kasnije u toaletu s ranama od vatrenog oružja. Hitno je prevezen u bolnicu, ali nije preživio, piše The Sun.

Članovi obitelji sada se suočavaju s nezamislivom tragedijom. Rekli su da je Callana odveo netko tko ga je trebao zaštititi. U apelu na GoFundMeu, rodbina je rekla da je bio "pametan, smiješan, ljubazan, mudar za svoje godine", dodajući da je imao "osmijeh koji je obasjavao svaku sobu".

"Imao je najveće srce i najslađu dušu. Zaslužio je toliko više života, toliko više smijeha i budućnost koja mu je prerano ukradena", stoji na stranici na kojoj se prikupljaju sredstva za troškove pogreba. Istražitelji kažu da su otac i sin putovali prema području Rena kada im se pokvario unajmljeni automobil. Odšlepani su do zračne luke kako bi preuzeli drugo vozilo. Vlasti su potvrdile da je u tijeku bio spor oko skrbništva u koji su bili uključeni Callanovi baka i djed s majčine strane. Njegova majka nije imala skrbništvo, iako su se njezini roditelji borili za to. Policija je izjavila da je Perez navodno pokušavao držati Callana podalje od rodbine s obje strane. Istraga je još uvijek u tijeku, a policajci upozoravaju da se sve okolnosti možda nikada neće saznati.

Motiv nepoznat

"Još uvijek nemamo motiv za ovaj strašni incident i možda nikada nećemo saznati zašto je Callanov život oduzet", rekli su i dodali da su njihove misli s obitelji. Policija ni ne zna zašto su otac i sin putovali u Reno.

Giovanni Perez je navodno tvrdio da pati od PTSP-a povezanog s njegovim vremenom u američkoj vojsci, gdje je služio kao kuhar u Iraku. Iz školskog okruga Luther Burbank u Mercedu gdje je išao u školu do ove godine rekli su kako je ovo "nezamisliva tragedija". Završio je četiri razreda, a ove godine nije bio upisan. 

Callan je prošle godine osvojio treće mjesto na školskom natjecanju u pisanju eseja pod nazivom "Otac godine", na kojem se od učenika tražilo da napišu o tome što za njih znači očinstvo. Natjecanje Ureda za obrazovanje okruga Merced privuklo je gotovo 100 prijava, a kasnije je proslavljeno na godišnjem događaju posvećenom očevima.

Njegova obitelj sprema se za pravnu bitku jer smatraju da ga sustav nije zaštitio. U sklopu istrage, ispituje se i prošlost Giovannija Pereza, uključujući prijavljene probleme s mentalnim zdravljem nakon vojne službe.

POGLEDAJTE VIDEO: Pucao joj je u glavu, lagao i skrivao dokaze, a sada mu je presuda pala! 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike