Golemi kip pao s balkona i ubio djevojku u Napulju: 'Dječak ga je bacio'

Nadzorne kamere zabilježile su užasan trenutak u kojem kamena statua pada s balkona na nesretnu djevojku koja je prolazila ulicom u Napulju. Kameni kip gurnuo je tinejdžer, a njegovi roditelji inzistiraju da se dječaka oslobodi svake krivnje, piše The Sun.

Chiara Jaconis (30) na putovanju iz snova s dečkom je slavila rođendan. Na snimci se vidi kako par lagano šeće i vuku kofere ulicom, spremni za let kući. Chiara, koja je radila u luksuznom modnom brendu Prada u Parizu, hodala je malo ispred svog dečka kroz Španjolsku četvrt Napulja kada je s balkona iznad lansirana statua od oniksa.

Policajci kažu da je 13-godišnji dječak bacio statuu tešku 2,2 kg sa svog balkona na trećem katu 15. rujna 2024., pogodivši Chiaru u glavu. Sada se njegovi roditelji suočavaju s optužbama za ubojstvo iz nehaja dok se bore da očiste ime svog sina.

Tragedija se mogla spriječiti?

Na uznemirujućoj snimci nadzorne kamere iz obližnjeg kafića vidi se kako se Chiara odmah srušila dok je njezin dečko Livio vrištao tražeći pomoć. Odvezena je u bolnicu i hitno operirana. Nažalost, umrla je dva dana kasnije od traumatskih ozljeda mozga.

Dječaku se nije sudilo jer je mlađi od 14 godina pa ne može biti kazneno odgovoran po talijanskom zakonu. Međutim, talijanski tužitelji tvrde da se tragedija mogla spriječiti da su roditelji bolje pazili na sina. Kažu da roditelji u snose odgovornost jer nisu adekvatno nadzirali svog sina, za kojeg se vjeruje da je u prošlosti počinio slična opasna djela. Međutim, par je snažno negirao bilo kakvu krivnju.

Preko svojih odvjetnika inzistiraju da nisu bili uključeni u incident i tvrde da kip nije pripadao njima. Traže i da se njegovo ime "očisti" zbog činjenica, a ne samo godina. Slučaj je privukao široku pozornost u Italiji, postavljajući pitanja o roditeljskoj odgovornosti i sigurnosti u gusto naseljenim urbanim područjima. Preliminarno ročište za odlučivanje hoće li slučaj ići na suđenje zakazano je za 26. lipnja.

