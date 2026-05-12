Humanitarac s broda za Gazu tuži Izrael, Španjolska se digla na noge: Potez Yamala oduševio sve

Član međunarodne flotile i aktivist Saif Abukeshek, kojeg je izraelska vojska otela u međunarodnim vodama pa nakon desetodnevnog pritvaranja pustila na slobodu, rekao je u ponedjeljak da će pokrenuti pravni postupak protiv Izraela zbog kršenja zakona.

"Moji odvjetnici proučavaju sve što se dogodilo jer je Izrael prekršio brojne zakone“, izjavio je na konferenciji za medije u Barceloni.

Španjolski državljanin Abukeshek i brazilski aktivist Thiago Avila u nedjelju su pušteni iz izraelskog pritvora i deportirani nakon što su bili uhićeni pod sumnjom za terorizam.

Španjolski ministar vanjskih poslova José Luis Albares izjavio je da nema nikakvih dokaza za ono što Izrael stavlja na teret Abukesheku. Ustvrdio je da je ta bliskoistočna zemlja prekršila međunarodno pravo otmicom aktivista. Brazilska vlada je bila zatražila puštanje Avile.

Zarobljeni u međunarodnim vodama

Abukeshek i Avila bili su među 180 aktivista koje je presrela i zarobila izraelska mornarica u međunarodnim vodama ispred Grčke kada su plovili s namjerom da otvore humanitarni koridor prema Pojasu Gaze koji Izrael blokira s mora od 2007.

Izrael je ostale aktiviste, koje je nazvao provokatorima, iskrcao u Grčkoj. Oni su se požalili na premlaćivanje i zlostavljanje. Na fotografijama koje je objavila flotila vide se ozlijeđeni ljudi.

Glasnogovornik sindikata IAC koji podržava flotilu upozorio je na konferenciji za medije da će i dalje biti flotila i da će se ove situacije ponavljati. Zatražio je stoga od Europske unije da zauzme "čvrst stav" koji će spriječiti da Izrael ponovi ovakve epizode na europskom teritoriju.

Preostali dio flotile koji je prošli mjesec krenuo iz Barcelone, Marseillea i Sicilije i dalje namjerava doći do Pojasa Gaze. Flotila je navela da Izrael provodi nezakonitu blokadu Pojasa Gaze izgladnjujući stanovništvo i ostavljajući ga bez lijekova.

"Izrael neće dopustiti kršenje legalne pomorske blokade Gaze", poručilo je pak ministarstvo vanjskih poslova Izraela.

Yamal uz Palestinu

Barcelonina 18-godišnja nogometna zvijezda Lamine Yamal držao je palestinsku zastavu na otvorenom krovu autobusa kojim su se nogometaši u ponedjeljak navečer vozili ulicama grada slaveći naslov prvaka Španjolske.

"Lamine Yamal ima 42 milijuna pratitelja na Instagramu i ogroman utjecaj na još milijune ljudi širom svijeta. Ljude koji su možda danas prešli od ravnodušnosti do osude genocida u Gazi samo zato što je on mahao palestinskom zastavom", napisao je društvenoj mreži X zastupnik u španjolskom parlamentu Gabriel Rufian, član Katalonske republikanske ljevice (ERC).

