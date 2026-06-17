Opet se srušila konstrukcija na autobusnom stajalištu u Srbiji! Dječak (12) se bori za život

Tijekom noći u dječju bolnicu u Beogradu s iznimno teški ozljedama primljen je dječak (12) iz Mladenovca, prenosi telegraf.rs.

Na dječaka se srušila konstrukcija autobusnog stajališta. Prema prvim informacijama, dijete je u kritičnom stanju, a liječnici se bore za njegov život.

Kako navode svjedoci, dječak se u jednom trenutku uhvatio za konstrukciju stajališta, nakon čega je ona popustila i pala na njega.

O svemu su obaviješteni policija i nadležno tužiteljstvo, a okolnosti nesreće se utvrđuju.