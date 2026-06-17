Stigla odluka iz Washingtona: NIS nakratko spašen, JANAF i MOL dobili važno odobrenje

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu financija SAD-a produžio je mađarskom MOL-u dozvolu za pregovore o kupnji ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 1. srpnja. Istodobno je do istog datuma produljena i operativna licenca NIS-u, čime je toj kompaniji omogućeno da nastavi s radom, odnosno preradom sirove nafte.

Prethodne licence, i operativna i ona za pregovore o kupnji, vrijedile su do 16. lipnja.

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović u utorak je s MOL Grupom potpisala Ugovor dioničara o budućem upravljanju Naftnom industrijom Srbije. Sporazum će stupiti na snagu ako MOL i Gazpromnjeft postignu dogovor te ako ga odobri američki OFAC.

Ugovorom je predviđeno da će Srbija kupiti dodatnih pet posto dionica NIS-a, a rafinerija nastaviti raditi najmanje deset godina u kapacitetu u kojem je poslovala tijekom četiri godine prije uvođenja američkih sankcija.

U međuvremenu je i JANAF objavio da je 16. lipnja zaprimio novu licencu OFAC-a kojom mu se do 1. srpnja 2026. odobrava sudjelovanje u aktivnostima uobičajenima i nužnima za transport nafte u sklopu realizacije Ugovora o transportu nafte sklopljenog s NIS-om.

Američko Ministarstvo financija uvelo je 10. siječnja 2025. sankcije ruskom energetskom sektoru zbog rata u Ukrajini, a među obuhvaćenim tvrtkama našao se i NIS. Puna primjena sankcijskog paketa započela je 27. veljače 2025. godine.

JANAF s NIS-om ima sklopljen ugovor o transportu sirove nafte za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026. godine, kojim su po načelu „puno za prazno“ rezervirani transportni kapaciteti za ukupno 10 milijuna tona nafte. Društvo je od OFAC-a kontinuirano dobivalo uzastopne licence za nastavak izvršavanja tog ugovora, od 27. veljače do 8. listopada 2025. te potom od 31. prosinca 2025. do 16. lipnja 2026. godine.

Iz JANAF-a poručuju kako će i dalje pažljivo pratiti razvoj situacije te ostati u stalnom kontaktu s korisnikom sustava i ostalim ključnim dionicima. Dodaju da će nastaviti poduzimati sve raspoložive aktivnosti prema nadležnim tijelima i razvijati poslovne modele koji će osigurati stabilno poslovanje Društva te zaštititi interese dioničara, poslovnih partnera i zaposlenika.