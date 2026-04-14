Šušnjar se nada boljim odnosima s Mađarima: 'Ovo je prilika za novi start'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da nakon nedjeljnih izbora očekuje poboljšanje odnosa između Hrvatske i Mađarske, ocijenivši da je riječ o prilici za novi početak, napose u energetskim pitanjima.

"Iskreno se nadam da će doći do relaksacije odnosa, do poboljšanja. Ovo je prilika za novi start", rekao je Šušnjar na marginama Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru.

Dodao je da su dvije zemlje "povijesno prijateljske" te da je dosadašnja mađarska administracija "izazivala napetosti vezane za energetsku infrastrukturu i kapacitete".

Odnos s mađarskim MOL-om

Upitan o opskrbi naftom JANAF-om, istaknuo je da su hrvatski kapaciteti potvrđeni u praksi te da Hrvatska može ispuniti sve potrebe. O odnosima u INA-i s mađarskim MOL-om kazao je da razgovori traju i da idu u dobrom smjeru.

"I tu imamo određene razgovore već nekoliko mjeseci koji do sada teku vrlo dobro", rekao je, izrazivši nadu u "sporazumno rješenje".

Govoreći o ranijim najavama o otkupu dionica INA-e, ponovio je da Hrvatska ima namjeru za taj potez, ali uz tržišne uvjete. "I dalje smo vrlo dosljedni i imamo izraženu namjeru za otkup tih dionica, ali po realnim tržišnim uvjetima", poručio je.

Hrvatska ključna za opskrbu BiH

Šušnjar je naglasio da je Hrvatska ključna za sigurnu opskrbu Bosne i Hercegovine naftom i derivatima, što je posebno važno u vremenu krize.

"Bez hrvatskih luka, bez hrvatske rafinerije u Rijeci, Bosna i Hercegovina ostaje bez derivata, bez pogona - i gospodarstvo i građani", rekao je, dodajući da Hrvatska i u aktualnim kriznim okolnostima vodi računa o opskrbi Bosne i Hercegovine.

