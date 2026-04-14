Šušnjar se nada boljim odnosima s Mađarima: 'Ovo je prilika za novi start'
Što se tiče opskrbe naftom, Šušnjar ističe da Hrvatska može ispuniti sve potrebe
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da nakon nedjeljnih izbora očekuje poboljšanje odnosa između Hrvatske i Mađarske, ocijenivši da je riječ o prilici za novi početak, napose u energetskim pitanjima.
"Iskreno se nadam da će doći do relaksacije odnosa, do poboljšanja. Ovo je prilika za novi start", rekao je Šušnjar na marginama Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru.
Dodao je da su dvije zemlje "povijesno prijateljske" te da je dosadašnja mađarska administracija "izazivala napetosti vezane za energetsku infrastrukturu i kapacitete".
Odnos s mađarskim MOL-om
Upitan o opskrbi naftom JANAF-om, istaknuo je da su hrvatski kapaciteti potvrđeni u praksi te da Hrvatska može ispuniti sve potrebe. O odnosima u INA-i s mađarskim MOL-om kazao je da razgovori traju i da idu u dobrom smjeru.
"I tu imamo određene razgovore već nekoliko mjeseci koji do sada teku vrlo dobro", rekao je, izrazivši nadu u "sporazumno rješenje".
Govoreći o ranijim najavama o otkupu dionica INA-e, ponovio je da Hrvatska ima namjeru za taj potez, ali uz tržišne uvjete. "I dalje smo vrlo dosljedni i imamo izraženu namjeru za otkup tih dionica, ali po realnim tržišnim uvjetima", poručio je.
Hrvatska ključna za opskrbu BiH
Šušnjar je naglasio da je Hrvatska ključna za sigurnu opskrbu Bosne i Hercegovine naftom i derivatima, što je posebno važno u vremenu krize.
"Bez hrvatskih luka, bez hrvatske rafinerije u Rijeci, Bosna i Hercegovina ostaje bez derivata, bez pogona - i gospodarstvo i građani", rekao je, dodajući da Hrvatska i u aktualnim kriznim okolnostima vodi računa o opskrbi Bosne i Hercegovine.
