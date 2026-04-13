Magyara čeka jedan od najvećih izazova: Ovo bi mogli biti prvi potezi

Stranka TISZA, koja je na izborima osvojila vlast i osigurala dvotrećinsku većinu, tijekom kampanje iznijela je ambiciozan program reformi – od borbe protiv korupcije i povrata imovine do povećanja socijalnih davanja i promjena ustavnog okvira. Iako ostaje otvoreno pitanje koliko će od toga biti provedivo u praksi, prvi potezi nove vlade mogli bi biti jasni već u prvim mjesecima mandata, piše hvg.hu.

S obzirom na kratko trajanje redovne parlamentarne sjednice, koja završava sredinom lipnja, nije isključeno ni sazivanje izvanredne sjednice kako bi se provele ključne mjere u prvih 100 dana.

U svom pobjedničkom govoru, budući premijer Péter Magyar najavio je i prve vanjskopolitičke poteze – posjete Poljskoj, Austriji i Bruxellesu, s ciljem jačanja odnosa i deblokade europskih sredstava.

Fokus na borbi protiv korupcije

Jedan od prvih prioriteta nove vlasti bit će mjere protiv korupcije. TISZA planira pristupanje Uredu europskog javnog tužitelja te ponovno učlanjenje u Međunarodni kazneni sud.

Ključna mjera trebala bi biti osnivanje Nacionalnog ureda za povrat i zaštitu imovine, čiji bi zadatak bio vraćanje dijela, kako tvrde, “nezakonito stečene” imovine u državno vlasništvo. Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko će takvi potezi biti pravno izvedivi, s obzirom na to da su mnoge odluke formalno donesene u skladu sa zakonom.

Utrka s vremenom za europski novac

Jedan od najvećih izazova bit će deblokada sredstava Europske unije. Mađarska ima pravo na milijarde eura iz europskih fondova, ali je do sada povukla tek manji dio.

Ključni problem je rok – sredstva se moraju iskoristiti do kraja kolovoza 2026., a obračunati do kraja godine. U suprotnom, postoji rizik da dio novca bude izgubljen, pa čak i da se već isplaćeni predujmovi moraju vratiti.

Novi proračun i ekonomski zaokret

TISZA najavljuje i izradu novog proračuna koji bi uključivao niz predizbornih obećanja: porezna rasterećenja, uvođenje poreza na bogatstvo, povećanje mirovina i rast obiteljskih naknada.

Istodobno, planira se revizija velikih državnih projekata i zaustavljanje prodaje državne imovine, kao i dodatna ulaganja u sektore poput zdravstva i socijalne skrbi.

Promjene u pravosuđu i jačanje institucija

Nova vlast najavljuje i reforme u području vladavine prava, uključujući jačanje neovisnosti pravosuđa i ograničavanje izvršne vlasti.

U programu se spominje i ukidanje vladanja dekretima, ograničavanje mandata premijera na dva mandata te jačanje institucionalnih mehanizama kontrole vlasti.

Otvaranje dosjea i pokušaj društvenog pomirenja

Među prvim potezima mogli bi se naći i otvaranje dosjea tajnih službi te donošenje zakona o nacionalnom pomirenju.

Cilj tih mjera, prema najavama, jest smanjenje političkih podjela i “zacjeljivanje društvenih rana” nastalih tijekom prethodnih godina.

Promjene u medijima i državnoj komunikaciji

TISZA planira i reformu medijskog sustava. Najavljeno je privremeno zaustavljanje informativnog programa javnih medija dok se ne uspostavi novi model upravljanja, kao i moratorij na državno oglašavanje.

Cilj je, tvrde, osigurati ravnomjerniju raspodjelu sredstava i smanjiti politički utjecaj na medije.

Kadrovske promjene na vrhu sustava

Nova vlast najavila je i promjene na ključnim funkcijama u pravosuđu i državnim institucijama, uključujući čelne ljude sudova, regulatornih tijela i nadzornih institucija.

Takve najave već su izazvale reakcije dijela institucija, što upućuje na moguće političke i pravne sukobe u narednom razdoblju.

Dvotrećinska većina otvara prostor za duboke reforme

S obzirom na dvotrećinsku većinu u parlamentu, TISZA ima mogućnost provesti i duboke institucionalne promjene, uključujući izmjene ustava, izbornog sustava i zakona o medijima i financiranju stranaka.

Za razliku od prethodne vlasti, najavljuju da će u taj proces uključiti i opoziciju te civilno društvo, no ostaje za vidjeti kako će to izgledati u praksi.

Iako je politički mandat snažan, prvi mjeseci nove vlasti pokazat će koliko su ambiciozna obećanja provediva – i koliko će tranzicija nakon dugogodišnje vladavine biti složena.

