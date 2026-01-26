Obame i Clinton poslali poruku Amerikancima: 'Govore vam da ne vjerujete vlastitim očima'

Bivši američki predsjednici Bill Clinton i Barack Obama pozvali su u nedjelju Amerikance da brane demokratske vrijednosti zemlje nakon ubojstva Alexa Prettija (37) u Minneapolisu, kojeg su likvidirali savezni agenti, piše NBC News.

Dva bivša demokratska predsjednika u nedjelju su osudila scene u Minnesoti, opisujući tragediju kao ključni trenutak koji poziva Amerikance da "progovore" i poduzmu akciju. Bivši predsjednik Barack Obama i prva dama Michelle Obama u izjavi su nazvali Prettijevu smrt "srceparajućom tragedijom".

Foto: John Rudoff/ddp Usa/profimedia

"To bi također trebao biti poziv na buđenje svakom Amerikancu, bez obzira na stranku, da su mnoge naše temeljne vrijednosti kao nacije sve više pod napadom", napisali su Obame. Kritizirali su "neviđene taktike" koje je primijenilo Ministarstvo domovinske sigurnosti, rekavši da su "ljudi diljem zemlje s pravom ogorčeni prizorom maskiranih regruta ICE-a i drugih saveznih agenata koji djeluju nekažnjeno i sudjeluju u taktikama koje se čine osmišljenima da zastraše, uznemiruju, provociraju i ugroze stanovnike velikog američkog grada."

Trump je željan eskalacije

Obame su izjavile da "umjesto da pokušaju nametnuti neku vrstu discipline i odgovornosti nad agentima koje su rasporedili, predsjednik i sadašnji dužnosnici administracije čine se željnima eskalacije situacije, dok istovremeno nude javna objašnjenja za pucnjave na Prettija i Renee Good koja nisu utemeljena na pravoj istrazi - i koja se čine izravno proturječnima video dokazima".

Pozvali su svakog Amerikanca da "crpi inspiraciju iz vala mirnih prosvjeda u Minneapolisu i drugim dijelovima zemlje" te su rekli da se nadaju da će dužnosnici administracije promijeniti svoj pristup i surađivati ​​s guvernerom Minnesote Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem "kako bi spriječili još više kaosa i postigli legitimne ciljeve provedbe zakona".

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson rekla je da Obama iskorištava trenutak kako bi "sio još više podjela".

"Obama bi se trebao pridružiti predsjedniku Trumpu u poticanju lokalnih demokratskih čelnika - poput Walza i Freya - da surađuju s Trumpovom administracijom kako bi uklonili opasne kriminalne ilegalne imigrante iz američkih zajednica", rekla je Jackson u izjavi. "Umjesto toga, oni napadaju provedbu zakona i brane kriminalne ilegalne imigrante dodatnim osudama za ubojstvo, silovanje, napad i drugo."

Oglasio se i Clinton

Bivši predsjednik Bill Clinton nazvao je scene u Minneapolisu "strašnim“ u izjavi na društvenim mrežama.

"Tijekom života suočavamo se samo s nekoliko trenutaka u kojima će odluke koje donosimo i radnje koje poduzimamo oblikovati našu povijest godinama koje dolaze. Ovo je jedan od njih", napisao je. Dodao je da "ljudi na vlasti" lažu javnosti i govore im "da ne vjeruju onome što su vidjeli vlastitim očima".

"Na svima nama koji vjerujemo u obećanje američke demokracije je da ustanemo, progovorimo i pokažemo da naša nacija i dalje pripada nama, narodu", dodao je. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o Clintonovoj izjavi.

Za to vrijeme u Minneapolisu je prošla druga noć nasilnih prosvjeda zbog ubojstva Alexa Prettija. Njegovo ubojstvo, koje su počinili savezni imigracijski službenici dok je prosvjedovao protiv represije Trumpove administracije nad imigracijom, dogodilo se dva tjedna nakon što je 37-godišnju Renee Good upucao agent ICE-a. Demonstracije su se proširile i na druge gradove kao što su New York i San Francisco u znak prosvjeda protiv šire federalne represije agenata ICE-a.

'U nekom trenutku ćemo otići'

Guverner Minnesote Tim Walz rekao je da se Amerika nalazi na "prekretnici" i ponovio je pozive američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da ukloni savezne imigracijske agente iz grada. Trump je u međuvremenu pozvao guvernera da "preda sve kriminalne ilegalne strance" zatvorene u državnim zatvorima radi deportacije.

Trump je u intervjuu za Wall Street Journal objavljenom u nedjelju nagovijestio da bi na kraju mogao biti spreman povući agente ICE-a iz područja Minneapolisa, ali nije naveo vremenski okvir.

"U nekom trenutku ćemo otići. Napravili smo, oni su napravili fenomenalan posao", dodao je. Dodao je da njegova admnistracija sve provjerava. Zakonodavci su i dalje podijeljeni oko pucnjave na Prettija, kao i oko njegovog prava na nošenje oružja iz drugog amandmana.

'Pretti je domaći terorist'

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem rekla je da je Pretti upucan jer je "mahao" pištoljem. Lokalne vlasti kažu da je pištolj bio legalno registriran, da ga nije mahao i da je upucan nakon što je pištolj izvađen.

Trumpova administracija opisala je Prettija kao "domaćeg terorista". Prettijeva obitelj izdala je izjavu kao odgovor na komentar u kojoj se navodi da su "odvratne i gadne laži koje je uprava izrekla o našem sinu". Njegova obitelj rekla je da nije imao nikakvu interakciju s policijom osim nekoliko prometnih kazni. Prema AP-u, sudski zapisi pokazuju da nije imao kazneni dosje.

"Molimo vas da iznesete istinu o našem sinu. Bio je dobar čovjek", rekla je njegova obitelj u izjavi. Negativne reakcije na obračun Trumpove administracije rastu, uključujući i unutar Republikanske stranke.

'Predsjednik dobiva loše savjete'

Guverner Oklahome Kevin Stitt rekao je za CNN da ljudi gledaju kako se puca na njihove sunarodnjake Amerikance na televiziji i da su "federalne taktike i odgovornost" postale sve veća briga birača. Na pitanje treba li ICE ukloniti iz Minnesote, Stitt je rekao da predsjednik treba odgovoriti na to pitanje, ali da "trenutno dobiva loše savjete".

U nedjelju su stotine prosvjednika u Minneapolisu hrabro prosvjedovale protiv pucnjave u ledenim uvjetima, dok su naoružani i maskirani agenti protiv njih koristili suzavac i šok bombe. Prosvjedi su se proširili i na druge američke gradove, a ljudi su viđeni kako drže transparente s natpisima "Pravda za Alexa" i "ukinite ICE" u New Yorku, Chicagu, Los Angelesu i San Franciscu. Donald Trump je za dvije smrti okrivio izabrane demokratske dužnosnike u gradu i državi, koji se protive njegovoj politici.

"Nažalost, dvoje američkih građana izgubilo je živote zbog ovog kaosa koji su izazvali demokrati", napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Amerikanci tjednima prosvjeduju

Minneapolis već nekoliko tjedana potresa prosvjedni pokret protiv prisutnosti ICE-a. U nedjelju su se mnogi ljudi okupili na ledenoj hladnoći kod improviziranog spomenika podignutog u čast Alexa Prettija, na mjestu njegova ubojstva.

"Tužna sam i ljuta zbog ovog gubitka", rekla je Lucy, stanovnica Minneapolisa za AFP.

"Ali ne bojim se biti ovdje i ne bojim se nastaviti borbu i braniti ono što je ispravno", dodala je.

U središtu grada s nešto više od 400.000 stanovnika, oko tisuću ljudi okupilo se u podne kako bi odali počast Alexu Prettiju i prosvjedovali protiv postupaka saveznih snaga reda, piše AFP. Kao i nakon smrti Renee Good, Trumpova administracija odmah je okrivila Alexa Prettija za vlastitu likvidaciju, a ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem optužila ga je za "terorizam“ jer je, prema njezinim riječima, namjeravao ugroziti policajce pištoljem, čiju su sliku objavile vlasti.Medijske analize videozapisa događaja proturječe toj verziji.

Snimke prikazuju da drži telefon

Prema snimkama Alex Pretti u trenutku kad su ga likvidirali nije imao oružje, piše Afp, a Reuters navodi da videozapisi ubojstva pokazuju 37-godišnjeg Prettija kako u ruci drži telefon, a ne pištolj, dok pokušava pomoći drugim prosvjednicima koje su agenti gurnuli na tlo. Nekoliko agenata hvata Prettija, koji se s njima bori, i prisiljava ga da legne na ruke i koljena. Dok agenti pritišću Prettija, netko viče nešto što zvuči kao upozorenje o pištolju.

Videozapis zatim prikazuje jednog od agenata kako vadi pištolj iz Prettijevog pojasa i odmiče se od grupe s njim. Nekoliko trenutaka kasnije, policajac uperi pištolj u Prettijeva leđa i ispaljuje četiri hica u brzom slijedu. Čuju se još hitaca dok drugi agent, čini se, puca na Prettija. Čulo se najmanje deset pucnjeva, piše AFP.

Unatoč smrti bolničara Alexa, visoki dužnosnik ICE-ae Greg Bovino izjavio je u nedjelju na CNN-u da su "žrtve agenti" i pohvalio njihov "izvrstan posao".

POGLEDAJTE VIDEO: Žestoki sukobi na ulicama Minneapolisa: 'Trump mora okončati operaciju!'