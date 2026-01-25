FREEMAIL
Trump ima novi plan za Grenland? Procurili detalji: 'Imat ćemo sve što želimo'

Foto: Kevin Dietsch/getty Images/profimedia

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen izjavio je u četvrtak da nije za suverenitet američkih vojnih baza

25.1.2026.
20:09
danas.hr
Kevin Dietsch/getty Images/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u petak je za New York Post ekskluzivno izjavio da će SAD steći suverenitet nad dijelovima Grenlanda na kojima se nalaze američke vojne baze.

"Da, imat ćemo sve što želimo. U tijeku su zanimljivi razgovori", poručio je Trump. 

Podsjetimo, Trump mjesecima vrši pritisak na Dansku da preda otok, a njegovi zahtjevi dominirali su ranije ovog tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom Davosu. Nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, Trump je rekao da postoji okvir za dogovor. 

Suverenitet je crvena linija 

Izvor je za New York Post ispričao da bi dogovor bio sličan "suverenim baznim područjima" na Cipru, prema kojem se britanske vojne baze smatraju britanskim teritorijem. 

Međutim, nije poznato podržava li Grenland taj plan. Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen izjavio je u četvrtak da nije za suverenitet američkih vojnih baza. "Suverenitet je crvena linija", istaknuo je premijer. 

U međuvremenu, Bijela kuća oglasila se o ICE agentima nakon što su jučer u Minneapolisu ubili američkog državljanina i tako ponovno izazvali prosvjede i osude lokalnih čelnika. 

"ICE heroji uklanjaju opasne kriminalne ilegalne imigrante s naših ulica kako bi zaštitili američke obitelji. U isto vrijeme, lokalno vodstvo Minnesote iznova bira politiku umjesto sigurnosti Amerikanaca koji poštuju zakon", napisali su iz Bijele kuće na X profilu i podijelili Trumpovu poruku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir

