Ubojstvo koje je šokiralo svijet: 'Vidio sam video iz nekoliko kutova i odvratan je'

Američki imigracijski agenti ubili su u subotu u Minneapolisu američkog državljanina, rekli su dužnosnici, što je izazvalo žestoke prosvjede i osude lokalnih čelnika drugog takvog incidenta ovog mjeseca.

Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti rekli su da je agent Granične patrole pucao u obrani nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.

Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu izjavu, koju Reuters nije mogao provjeriti, a čini se da joj proturječe i videozapisi objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.

Ubijeni muškarac identificiran je u medijskim izvješćima i na društvenim mrežama kao Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za veterane u Minneapolisu. Na videozapisima prolaznika koje je provjerio Reuters, Pretti stoji na ulici i snima agente svojim mobitelom.

Videozapisi prikazuju jednog od agenata kako očito koristi papreni sprej protiv Prettija i drugih prosvjednika. Dok Pretti pokušava blokirati prskanje i pomoći drugim prosvjednicima, nekoliko agenata ga obara na tlo i počinje ga udarati u glavu i tijelo. Dok drže Prettija na tlu, jedan od agenata izvlači oružje i ispaljuje se više hitaca. Prettijevo tijelo se može vidjeti na ulici.

Pucnjava je privukla stotine prosvjednika u tu četvrt kako bi se suočili s naoružanim i maskiranim agentima, koji su upotrijebili suzavac.

Državni dužnosnici već su bili u sukobu s administracijom predsjednika Donalda Trumpa nakon što je imigracijski agent 7. siječnja pucao u 37-godišnju Renee Good i ubio je. Trumpovi dužnosnici rekli su da je imigracijski agent djelovao u samoobrani i odbili su dopustiti lokalnim dužnosnicima da sudjeluju u istrazi incidenta.

Ubijeni muškarac legalno je posjedovao oružje

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem rekla je novinarima da je ubijeni muškarac napao agente tijekom imigracijske racije, iako nije rekla je li izvukao oružje.

"On nije bio tamo kako bi mirno prosvjedovao. Bio je tamo kako bi poticao nasilje", rekla je Noem na konferenciji za novinare. Među lokalnim čelnicima koji su oštro doveli u pitanje tu verziju je guverner Minnesote Tim Walz.

"Vidio sam video iz nekoliko kutova i odvratan je", rekao je Walz. "Saveznoj vladi se ne može vjerovati da bi vodila ovu istragu - država će se time pozabaviti." Voditelj Ureda za kriminalistička uhićenja Minnesote, Drew Evans, rekao je novinarima da su savezni agenti u subotu blokirali pokušaje njegovog tima da započne istragu.

Šef policije Minneapolisa, Brian O'Hara, rekao je da je ubijeni muškarac legalno posjedovao oružje te da nije imao policijski dosje osim prometnih prekršaja.

Tko je bio Alex Pretti?

Pretti je bio američki državljanin rođen u Illinoisu. Odrastao je u Green Bayu u Wisconsinu, gdje je igrao nogomet, bejzbol i trčao za srednju školu Preble. Bio je strastveni ljubitelj prirode i izviđač, piše Sky News.

Također, Pretti se bavio glazbom za vrijeme odrastanja, pjevajući u Dječačkom zboru Green Baya. Nakon što je završio školu, upisao se na Sveučilište u Minnesoti, gdje je 2011. godine diplomirao biologiju, društvo i okoliš.

Radio je kao znanstveni istraživač prije nego što se vratio u školu i postao registrirani medicinski tehničar te radio na intenzivnoj njezi u Upravi za veterane u Minneapolisu. Njegova obitelj tvrdi da mu je bilo jako stalo do ljudi.

Pretti se volio upuštati se u avanture s Jouleom, svojim psom Catahoula Leopard koji je nedavno umro.

Michael Pretti, Alexov otac, rekao je da je njegovom sinu "duboko bilo stalo do ljudi i da je bio jako uznemiren onim što se događalo u Minneapolisu i diljem SAD-a s ICE-om (Imigracijska i carinska služba)".

Dodao je da je njegov sin smatrao da je prosvjedovanje način izražavanja brige za druge.

Sudjelovao je u prosvjedima nakon ubojstva Renee Good koja je umrla tek oko 1,5 kilometara od mjesta gdje je on ubijen. Poput Good, koja je također imala 37 godina kada je ubijena, sudski zapisi pokazuju da Pretti nije imao kriminalni dosje.

Njegova obitelj rekla je da nije imao nikakvu interakciju s policijom, osim nekoliko prometnih kazni. Članovi obitelji rekli su da je Pretti posjedovao pištolj i imao dozvolu za skriveno nošenje pištolja u Minnesoti.

Inače, posjedovanje pištolja nije nešto previše neobično u Minnesoti. Podaci agencija za provođenje zakona Minnesote pokazuju da je odobreno preko 65.000 dozvola za nošenje pištolja i 2022. i 2023. godine.

No, iako je Pretti posjedovao pištolj, njegova obitelj nikada nije znala da ga nosi. Njegova bivša supruga izjavila je za AP da je prije otprilike tri godine dobio dozvolu za nošenje skrivenog vatrenog oružja te da je posjedovao barem jedan poluautomatski pištolj kada su se rastali, prije više od dvije godine.

Dodala je da ga nikada nije vidjela da je bio fizički nasilan, unatoč tome što je bio uključen u prethodne prosvjede - poput onih nakon ubojstva Georgea Floyda u Minneapolisu 2020. godine. Susjedi su ga opisali kao tihog i toplog srca.

Unatoč tome što je imao dugo radno vrijeme kao medicinski tehničar, Pretti nije bio vuk samotnjak i ponekad bi, prema riječima njegovih susjeda, pozivao prijatelje u goste.

U nedavnom razgovoru sa sinom, njegovi roditelji, koji još uvijek žive u Wisconsinu, rekli su mu da bude oprezan prilikom prosvjeda. Njegov otac je otkrio da mu je Alex rekao da: "On to zna, znao je to."

Gradonačelnik i guverner pozivaju na okončanje operacije

Savezni sudac u Minnesoti spriječio je Trumpovu administraciju da "uništi ili mijenja dokaze povezane sa smrtonosnom pucnjavom" u kojoj su sudjelovali savezni policajci. NBC News javlja da je sudac Eric Tostrud zakazao saslušanje o tom pitanju za ponedjeljak na saveznom sudu u Minnesoti.

Walz i drugi lokalni i državni dužnosnici pozvali su na trenutni prekid lokalnih operacija Trumpove administracije za provedbu imigracijskih zakona.

"Koliko još stanovnika, koliko još Amerikanaca treba umrijeti ili biti teško ozlijeđeno da bi se ova operacija završila?", upitao je gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey na konferenciji za novinare.

Trump je optužio lokalne dužnosnike da potiču oporbu. "Gradonačelnik i guverner potiču pobunu svojom pompoznom, opasnom i arogantnom retorikom", napisao je republikanski predsjednik na društvenim mrežama.

Potpredsjednik JD Vance, koji je u četvrtak posjetio grad, optužio je lokalne čelnike da odbijaju pružiti lokalnu policijsku podršku imigracijskim agentima. To je izazvalo žestoku reakciju Walza, koji je rekao da je obračun s imigrantima opteretio lokalne policijske resurse.

Pucnjava se dogodila dan nakon što je više od 10.000 ljudi izašlo na ledene ulice kako bi prosvjedovali protiv racija.

Prije subotnje pucnjave, stanovnici su već bili ogorčeni zbog nekoliko incidenata, uključujući ubojstvo Good, pritvaranje američkog državljanina koji je odveden iz svog doma samo u kratkim hlačama i pritvaranje djece, uključujući petogodišnjeg dječaka.

