FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KUĆA UŽASA /

Ovo su monstrumi koji su držali svojih 16 djece u sobi od 13 kvadrata: 'Čisto zlo'

Ovo su monstrumi koji su držali svojih 16 djece u sobi od 13 kvadrata: 'Čisto zlo'
×
Foto: screenshot/x

Djeca su većinu vremena u posljednje četiri godine provela zatvorena u samo jednoj sobi, površine oko 13 kvadratnih metara

2.7.2026.
11:03
Erik Sečić
screenshot/x
VOYO logo
VOYO logo

Vlasti u američkom Ohiju u utorak su spasili 16-ero djece iz oronule kuće u ruralnom dijelu te savezne države, a u četvrtak je The Guardian izvijestio o novim detaljima horor slučaja koji je potresao javnost. 

Poznati su identiteti i objavljene su fotografije ljudi koji su ih držali u "kući strave" u mjestu Hamden, koje broji oko tisuću stanovnika. Riječ je o članovima njihove obitelji - roditeljima Garyju Sidersu Jr.-u i Elizabeth Siders, djedu Garyju Sidersu Sr.-u te baki Christini Siders

 

 

Djeca su većinu vremena u posljednje četiri godine provela zatvorena u samo jednoj sobi, površine oko 13 kvadratnih metara. Uvjeti su bili užasni, s visokom razinom bakterija, s razbacanim otpadom i ljudskim izmetom. 

Neka djeca nisu znali ni govoriti 

Među njima je bila i dječaka i djevojčica, starih od godinu i pol pa sve do 18 godina. Neki od njih nisu mogli ni govoriti, a jedna 18-godišnjakinja s teškoćama u razvoju nije znala ni sročiti svoje ime. Zasad nije otkriveno kako su točno držali djecu u kući, no unutra nisu pronađeni nikakvi kavezi. "Izgledali su kao divlje životinje. Bilo je strašno", rekao je državni odvjetnik Ohija Andy Wilson.

"Većina naše stoke živi u boljim uvjetima nego ta djeca. Jednostavno, odvratno", istaknuo je šerif okruga Vinton Ryan Cain na konferenciji za medije. Sedmero djece prevezeno je u bolnice u Columbusu, a dvoje helikopterima u centar za traumatologiju. Jedno je dijete u utorak bilo kritično i morali su ga intubirati. 

 

 

Roditelji, baka i djed optuženi su po 16 točaka optužnice za kazneno djelo ugrožavanja djece, s obzirom na to da je riječ o "teškom tjelesnom ozljeđivanju", precizirao je tužitelj okruga Vinton William Archer. Dodao je da ovo nije slučaj trgovine ljudima. U srijedu su se pojavili na sudu, gdje je sudac u njihovo ime unio izjave o nevinosti. Jamčevina iznosi 300.000 dolara za svakog. 

'Čisto zlo' 

Vlasti su djecu otkrili slučajno, dok su izvršavali nalog za pretragu u sklopu druge, nepovezane istrage. "Naš tim nije znao da će tamo biti 16 djece. To je čisto zlo", ispričao je državni odvjetnik Ohija Andy Wilson. Ističe kako je riječ o najgorem slučaju s kojim se susreo u svojoj karijeri. "To je nešto što nismo navikli viđati u Americi. Gotovo 24 sata kasnije ne mogu skinuti taj miris sa sebe", dodao je Wilson. 

Istražitelji su utvrdili da se obitelj posljednjih dvadesetak godina selila po južnom Ohiju. Djecu nisu išla u školu, a vjeruje se da njihovi zapisi ne postoje u državnoj ili medicinskoj evidenciji. "Bili su prilično vješti u tome da djecu drže izvan vidokruga i daleko od očiju istražitelja", naveo je Wilson i dodao kako se čini da nitko izvan obitelji nije znao za djecu.

To potvrđuju i šokirani susjedi, koji nisu mogli vjerovati da su u toj kući živjela djeca.

SadKućaDjeca
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike