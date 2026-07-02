Ovo su monstrumi koji su držali svojih 16 djece u sobi od 13 kvadrata: 'Čisto zlo'

Vlasti u američkom Ohiju u utorak su spasili 16-ero djece iz oronule kuće u ruralnom dijelu te savezne države, a u četvrtak je The Guardian izvijestio o novim detaljima horor slučaja koji je potresao javnost.

Poznati su identiteti i objavljene su fotografije ljudi koji su ih držali u "kući strave" u mjestu Hamden, koje broji oko tisuću stanovnika. Riječ je o članovima njihove obitelji - roditeljima Garyju Sidersu Jr.-u i Elizabeth Siders, djedu Garyju Sidersu Sr.-u te baki Christini Siders.

🚨 PURE EVIL in Ohio 🚨



Southeastern Ohio Regional Jail just dropped the mugshots of FOUR adults charged with child endangerment after 16 children were found in horrific conditions in Vinton County.



Authorities are calling it exactly what it is: pure evil.



They’re due in court… pic.twitter.com/BmN7LaYNWp — Ashley (TeamTrump47) (@TeamTrump47) July 1, 2026

Djeca su većinu vremena u posljednje četiri godine provela zatvorena u samo jednoj sobi, površine oko 13 kvadratnih metara. Uvjeti su bili užasni, s visokom razinom bakterija, s razbacanim otpadom i ljudskim izmetom.

Neka djeca nisu znali ni govoriti

Među njima je bila i dječaka i djevojčica, starih od godinu i pol pa sve do 18 godina. Neki od njih nisu mogli ni govoriti, a jedna 18-godišnjakinja s teškoćama u razvoju nije znala ni sročiti svoje ime. Zasad nije otkriveno kako su točno držali djecu u kući, no unutra nisu pronađeni nikakvi kavezi. "Izgledali su kao divlje životinje. Bilo je strašno", rekao je državni odvjetnik Ohija Andy Wilson.

"Većina naše stoke živi u boljim uvjetima nego ta djeca. Jednostavno, odvratno", istaknuo je šerif okruga Vinton Ryan Cain na konferenciji za medije. Sedmero djece prevezeno je u bolnice u Columbusu, a dvoje helikopterima u centar za traumatologiju. Jedno je dijete u utorak bilo kritično i morali su ga intubirati.

Authorities arrested four adults on felony child endangerment charges after discovering 16 children in dire need of medical treatment in a rural southern Ohio home. https://t.co/XKIOYsyi7K — CNN (@CNN) July 1, 2026

Roditelji, baka i djed optuženi su po 16 točaka optužnice za kazneno djelo ugrožavanja djece, s obzirom na to da je riječ o "teškom tjelesnom ozljeđivanju", precizirao je tužitelj okruga Vinton William Archer. Dodao je da ovo nije slučaj trgovine ljudima. U srijedu su se pojavili na sudu, gdje je sudac u njihovo ime unio izjave o nevinosti. Jamčevina iznosi 300.000 dolara za svakog.

'Čisto zlo'

Vlasti su djecu otkrili slučajno, dok su izvršavali nalog za pretragu u sklopu druge, nepovezane istrage. "Naš tim nije znao da će tamo biti 16 djece. To je čisto zlo", ispričao je državni odvjetnik Ohija Andy Wilson. Ističe kako je riječ o najgorem slučaju s kojim se susreo u svojoj karijeri. "To je nešto što nismo navikli viđati u Americi. Gotovo 24 sata kasnije ne mogu skinuti taj miris sa sebe", dodao je Wilson.

Istražitelji su utvrdili da se obitelj posljednjih dvadesetak godina selila po južnom Ohiju. Djecu nisu išla u školu, a vjeruje se da njihovi zapisi ne postoje u državnoj ili medicinskoj evidenciji. "Bili su prilično vješti u tome da djecu drže izvan vidokruga i daleko od očiju istražitelja", naveo je Wilson i dodao kako se čini da nitko izvan obitelji nije znao za djecu.

To potvrđuju i šokirani susjedi, koji nisu mogli vjerovati da su u toj kući živjela djeca.