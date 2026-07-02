Dječak se probudio sa šišmišem na licu, roditelji nisu posumnjali na opasnost: Ubrzo je krenula noćna mora

Jedanaestogodišnji dječak iz Kanade preminuo je od bjesnoće nakon što se 2024. probudio sa šišmišom na licu kada je bio u posjetu vikendici u Ontariju s obitelji.

O slučaju je u ponedjeljak izvijestio časopis Canadian Medical Association Journal, koji piše da je dječak otjerao šišmiša s lica, a njegov otac ga uhvatio u lonac i pustio van.

Roditelji nisu odmah potražili pomoć jer dječak nije imao vidljive ozljede. No, 19 dana kasnije od bliskog susreta, jedanaestogodišnjak je počeo osjećati utrnulost i oticanje lica.

Idućih dana su ga odveli na hitnu pomoć, a liječnici su pokušavali dijagnosticirati simptome. Isprva su mu propisali antivirusni lijek za liječenje infekcija uzrokovanih herpes virusima jer su mislili da ima privremenu paralizu mišića na jednoj strain lica.

Umro u bolnici

Zatim su mu postavili dijagnozu virusne infekcije usta i desni, no idući dan se vratio u bolnicu jer mu je desna strana lica oslabila, navodi se u časopisu Kanadskog liječničkog udruženja, kojeg prenosi BBC.

Dok je čekao da ga prime, dobio je povišenu temperature, počeo teško gutati, bio je zbunjen i halucinirao je. Stanje mu se pogoršalo pa je intubiran i primljen na odjel intenzivne njege.

Liječnici na Odjelu za pedijatriju i zdravlje djece Sveučilišta Manitoba u Kanadi tada su posumnjali na bjesnoću, što je test za par dana i potvrdio.

Dječak je umro 17 dana nakon što je primljen u bolnicu.

Infekcije bjesnoćom su rijetke u Kanadi. Prema podacima Kanadskog veterinarskog medicinskog udruženja, od 1924. godine u zemlji je zabilježeno 28 smrtnih slučajeva zbog bjesnoće.

Svaki izravni ljudski kontakt sa šišmišem indikacija je za postekspozicijsku profilaksu protiv bjesnoće - medicinski tretman koji se daje odmah nakon potencijalnog kontakta s bijesnom životinjom.

Infekcija je gotovo uvijek fatalna nakon što se razviju simptomi, navodi se u izvješću.