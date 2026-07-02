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POLICIJA SLAŽE MOZAIK /

Pucnjava u blizini džamije, dječak (16) u teškom stanju prevezen u bolnicu

Pucnjava u blizini džamije, dječak (16) u teškom stanju prevezen u bolnicu
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Foto: British News and Media/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Policija ne vjeruje da je pucnjava usko povezana sa džamijom u blizini

2.7.2026.
6:51
Dunja Stanković
British News and Media/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Tinejdžer (16) je prevezen u bolnicu s ozljedama koje mogu biti po život opasne nakon pucnjave u blizini džamije u engleskom Birminghamu u srijedu.

Policija je dojavu o pucnjavi u Bowyer Roadu dobila oko 17.30 sati po lokalnom vremenu. Za sada ne vjeruju da je zločin povezan s džamijom. 

"Jasno nam je da je ovo izuzetno zabrinjavajuća situacija za stanovnike tog područja. Lokalni policajci ostat će tamo kako bi razgovarali sa svima",rekli su iz policije West Midlansa, prenosi Sky news. 

Dječak je s prostrjelnim ranama prevezen u bolnicu. Policija je objavila apel da joj se jave svi koji imaju korisne informacije ili snimke s mjesta pucnjave.

PucnjavaBirminghamUjedinjeno KraljevstvoPolicijaCrna Kronika
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