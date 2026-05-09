Europa pod prijetnjom: Tko stoji iza serije napada? Ovo su mete terorista

Njemački Ured za zaštitu ustavnog poretka (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV) upozorava: znatno se povećava prijetnja od proiranskih ekstremista u Europi. Prema pisanju dnevnika Handelsblatt, ta služba posebno upozorava na novu razinu eskalacije nasilja povezanu sa skupinom Harakat Ashab al‐Yamin al‐Islamiya (HAYI), prenosi Deutsche Welle.

"Nova je najava HAYI-a da se više ne želi ograničavati samo na 'jednostavne' napade, nego dugoročno planira i opasnije metode", priopćio je Ured na upit Handelsblatta. Nadležne službe strahuju da bi to moglo značiti prijelaz s podmetanja požara na napade eksplozivnim napravama ili vatrenim oružjem.

Od 9. ožujka je bilo više napada, najprije na židovske institucije i objekte Sjedinjenih Američkih Država u Europi, pa i u Njemačkoj. Najčešće se radilo o podmetanju požara za koje je HAYI naknadno preuzimao odgovornost u videosnimkama. Prema navodima Ureda za zaštitu ustavnog poretka, napadi su "u pravilu počinjeni noću ili u ranim jutarnjim satima" te zasad u njima nitko nije ozlijeđen. Najviše takvih napada je bilo u zemljama Beneluxa i u Velikoj Britaniji.

Mreža bliska iranskom režimu

Upadljiv je način djelovanja počinitelja. U više slučajeva su ciljano regrutirani mladi ljudi koji su napade izvodili za relativno male novčane iznose. Novačenje se često odvijalo preko društvenih mreža i šifriranih komunikacijskih kanala. Te tragove sad detaljno prate i njemački istražitelji. Oni polaze od toga da je i napad na izraelski restoran u Münchenu njihovo djelo. I tamo je nastala tek materijalna šteta bez ozlijeđenih osoba.

Ured za zaštitu ustavnog poretka pretpostavlja da iza HAYI-a stoji iračka šijitska mreža bliska režimu u Iranu. "Organizacija koristi različite kanale iz šijitsko‐ekstremističkog i proiranskog miljea na raznim društvenim mrežama kako bi izvještavala o svojim aktivnostima", navodi se u priopćenju.

Osim toga, HAYI je u posljednje vrijeme jasnije formulirao svoju političku motivaciju te otvoreno prijeti izraelskim objektima, kao i takozvanim "neprijateljima islama" u Europi.

Pojačane mjere zaštite

I političari su zabrinuti. Predsjednik Parlamentarnog nadzornog povjerenstva Marc Henrichmann (CDU) rekao je za Handelsblatt da je opasnost za židovske, izraelske i američke objekte i dalje velika, unatoč već pojačanim mjerama zaštite. Učestali napadi, prema njegovim riječima, "usko su povezani s eskalacijom iranskog sukoba".

Na "novu dimenziju prijetnje" upozorava i političar Zelenih Konstantin von Notz. Ako se potvrdi da iranski režim ciljano koristi takozvane agente za jednokratnu uporabu, to bi moralo imati jasne političke posljedice.

"Iranski režim koristi svoje pristaše i saveznike u Europi kako bi se nadzirao, zastrašivao i napadao židovske, izraelske i s Izraelom povezane institucije, ali i iranske kritičare režima u dijaspori", rekao je von Notz za Handelsblatt.

Postoji obrazac

U Velikoj Britaniji su nakon podmetanja požara u jednoj sinagogi uhićene dvije osumnjičene osobe. Prema riječima glavnog ravnatelja Kena McCalluma, britanska unutarnja obavještajna služba MI5 je samo unazad godinu dana razotkrila "više od dvadeset potencijalno smrtonosnih planova napada, redom podržanih od Irana". Istražitelji dodatno ispituju i mogućnost da se za takve napade za novac angažiraju i "obični" kriminalci.

Incidenti u Francuskoj, Nizozemskoj i Belgiji upućuju na koordinirano djelovanje. U Parizu je spriječen napad na urede Bank of America nakon što je jedna proiranska skupina prethodno na društvenim mrežama čak to i istakla kao njihov cilj. Stručnjaci u tome prepoznaju obrazac: koriste se lokalni počinitelji kako bi se prikrili stvarni nalogodavci.

Stoga ostaje nejasno tko konkretno stoji iza ove serije napada. Stručnjaci Međunarodnog centra za borbu protiv terorizma upozoravaju na proturječnosti u priopćenjima o preuzimanju odgovornosti i komunikacijskim obrascima. Ima indicija kako i HAYI zapravo tek služi kao paravan za prikrivanje stvarnih nalogodavaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je čovjek iza diplomatske funkcije? Njemački veleposlanik otkrio najdražu hrvatsku riječ