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POLICIJA KOORDINIRALA AKCIJU /

Nijemac pronašao svoj ukradeni Mercedes na oglasniku, uhićena dva 'Hrvata'

Nijemac pronašao svoj ukradeni Mercedes na oglasniku, uhićena dva 'Hrvata'
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Međutim, prodavač je nekoliko puta mijenjao lokacije, a u blizini svakog mjesta policija je primijetila Renault Clio s hrvatskim registarskim oznakama

9.6.2026.
16:44
Tajana Gvardiol
Shutterstock/Ilustracija
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Nijemac (28) kojem je Mercedes ukraden početkom svibnja u Werneu, pronašao je svoj auto na internetskoj platformi za prodaju vozila. Stupio je u kontakt s prodavačem i dogovorio sastanak. O svemu je obavijestio policiju, piše Fenix

Sastanak je dogovoren u Essenu. Policajci su se rasproredili u blizini i bili u kontaktu s vlasnikom auta. Međutim, prodavač je nekoliko puta mijenjao lokacije, a u blizini svakog mjesta policija je primijetila Renault Clio s hrvatskim registarskim oznakama. Odlučili su provjeriti vozilo. 

U Renaultu su zatečeni 39-godišnji rumunjski državljanin i 43-godišnji njemački državljanin. Policajci su kod vozača pronašli mobitel s fotografijama ukradenog Mercedesa, a nedugo potom pronađeno je i vozilo.

Pronađene hrvatske putovnice

Tijekom pretrage osumnjičenih pronađen je ključ ukradenog Mercedesa, više drugih automobilskih ključeva te dvije putovnice za koje se sumnja da su krivotvorene. Prema navodima policije, riječ je o hrvatskim dokumentima.

Obojica muškaraca odmah su uhićena, a Mercedes je zaplijenjen radi osiguranja dokaza. Policija je privremeno oduzela i Renault Clio kako bi utvrdila sve okolnosti i vlasničke odnose vezane uz vozilo.

Protiv dvojice osumnjičenika podnesena je kaznena prijava zbog prikrivanja i preprodaje ukradenog vozila, dok se istraga nastavlja kako bi se utvrdilo njihovo moguće sudjelovanje u drugim kaznenim djelima.

NjemačkaKrađaAutoLažni DokumentiRumunjHrvatska Putovnica
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