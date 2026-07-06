Nije Trump jedini: Pogledajte zbog čega je Starmer intevenirao u okršaju Engleske i Meksika

Dok svijet trese skandal u FIFA-i, BBC je objavio vijest da su bivši britanski premijer Keir Starmer i ministrica vanjskih poslova bili su uključeni u raspravu o tome da se vrijeme početka utakmice Svjetskog prvenstva između Engleske i Meksika ne pomakne ranije - kako je FIFA predložila u danima prije utakmice.

Keir Starmer naložio je dužnosnicima da, uz podršku Nogometnog saveza, iznesu argumente da utakmica treba ostati u izvornom terminu, kako je prvi izvijestio list Sun. Ministrica Yvette Cooper razgovarala je s britanskim veleposlanikom u Meksiku kako bi zatražila od britanskih diplomata da se usprotive promjeni - sve kako bi se osiguralo da 3000 engleskih navijača koji putuju ne propuste utakmicu.

FIFA je trebala pomaknuti utakmicu za šest sati ranije zbog prognoze grmljavine. Na kraju se držala zakazanog vremena početka, odnosno, početak utakmice odgođen je za svega sat vremena zbog vremenske prognoze.

"Morali smo se boriti s FA-om da bismo ga vratili na prethodno stanje, što je bilo kontraintuitivno", rekao je Starmer na prijemu u Downing Streetu. Nogometni savez nije komentirao te navode.

Navodno je predložena promjena vremena bila potaknuta strahovima od potencijalnog utjecaja munja i poplava oko stadiona Azteca, koji prima više od 87.000 gledatelja. Međutim, i engleski i meksički nogometni savez usprotivili su se promjeni vremena manje od 48 sati prije početka utakmice, izrazivši zabrinutost zbog utjecaja na planove putovanja navijača i pripreme momčadi.

Meksički nogometni izbornik Javier Aguirre nazvao je prijedloge "udarcem u trbuh".

Nakon više od pet sati neizvjesnosti, FIFA je jasno dala do znanja da će vrijeme ostati kako je prvobitno planirano. Engleska je pobijedila Meksiko 3-2 i tako osigurala četvrtfinalni susret protiv Norveške u Miamiju u subotu.