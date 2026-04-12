Nesreća na poznatoj turističkoj atrakciji, više ozlijeđenih: 'Vlak se pri kraju vožnje kretao prebrzo'

U poznatom zabavnom parku Prater u Beču u subotu je došlo do nesreće kada je tijekom vožnje na "Patuljastoj željeznici" jedan vagon iskočio iz tračnica, javlja Fenix Magazin.

Policija je poziv zaprimila poziv oko 12.15 sati, a intervencija je završila oko 13.30 sati. Policija još uvijek nije potvrdila uzrok nesreće. "Međutim, ne čini se da je riječ o krivici treće strane", rekao je glasnogovornik Bečke policije Markus Dietrich.

'Vlak se kretao prebrzo'

Uzrok nesreće nije tehnički kvar na postrojenju nego ljudska pogreška, rekao je organizator vožnje Hubert Pichler za austrijsku televiziju ORF.

"Zbog pogrešne procjene žene koja je upravljala željeznicom, vlak se je pri kraju vožnje kretao prebrzo. Budući da ručna kočnica nije bila aktivirana, prvi je vagon iskočio iz tračnica", rekao je Pichler.

Žena koja je upravljala vlakom sjedila je u drugom vagonu, kao što je i predviđeno. Nakon iskakanja vagon iz tračnica, operater je odmah pozvao hitnu pomoć.

Ozlijeđeno pet osoba

U nesreći su ozlijeđene dvije žene, obje u dobi od 63 godine, koje su kolima Hitne pomoći prevezene u bolnicu. Ozlijeđeno je još troje putnika, dvije 39-godišnje žene i 46-godišnji muškarac, kojima je medicinska pomoć pružena na mjestu nesreće.

Operateri "Patuljaste željeznice" su svim ozlijeđenima poželjeli brz oporavak.

