RACIJA NA JUGU HRVATSKE /

Velika akcija policije u Dubrovniku: Upali u više kafića, ima i privedenih?

Velika akcija policije u Dubrovniku: Upali u više kafića, ima i privedenih?
Foto: Dubrovački dnevnik

Neslužbeno, uz policiju su na terenu bili i djelatnici Carine

12.4.2026.
2:06
danas.hr
Dubrovački dnevnik
Burno je bilo noćas u Dubrovniku.

Policija je intervenirala u više ugostiteljskih objekata u ulici Iva Vojnovića, gdje je kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, izvršen nadzor i postupanje prema većem broju osoba.

Foto: Dubrovački dnevnik
Dubrovački dnevnik doznaje da su policajci ušli u nekoliko kafića nakon čega su gosti zamoljeni da napuste objekte. Dio je zatim legitimiran, a prema izjavama svjedoka rečeno im je da to sve od zabave za večeras. 

Neslužbeno, uz policiju su na terenu bili i djelatnici Carine. 

Tijekom akcije jedna osoba je privedena, no za sada nije poznat razlog privođenja niti ima li još uključenih u daljnji postupak. Policijska vozila su parkirana ispred objekata, a situacija je privukla pažnju prolaznika i stanara okolnih zgrada, zaključuje Dubrovački dnevnik koji je objavio i snimku s terena: 

DubrovnikPolicijaKafići
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
