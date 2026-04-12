Velika akcija policije u Dubrovniku: Upali u više kafića, ima i privedenih?
Neslužbeno, uz policiju su na terenu bili i djelatnici Carine
Burno je bilo noćas u Dubrovniku.
Policija je intervenirala u više ugostiteljskih objekata u ulici Iva Vojnovića, gdje je kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, izvršen nadzor i postupanje prema većem broju osoba.
Dubrovački dnevnik doznaje da su policajci ušli u nekoliko kafića nakon čega su gosti zamoljeni da napuste objekte. Dio je zatim legitimiran, a prema izjavama svjedoka rečeno im je da to sve od zabave za večeras.
Neslužbeno, uz policiju su na terenu bili i djelatnici Carine.
Tijekom akcije jedna osoba je privedena, no za sada nije poznat razlog privođenja niti ima li još uključenih u daljnji postupak. Policijska vozila su parkirana ispred objekata, a situacija je privukla pažnju prolaznika i stanara okolnih zgrada, zaključuje Dubrovački dnevnik koji je objavio i snimku s terena: