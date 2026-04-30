Upozorili su na teroristički napad, a onda se dogodio strašan pokolj: Cure detalji iz istrage

Australska židovska organizacija upozorila je policiju na rizik od terorističkog napada neposredno prije antisemitskog napada na plaži Bondi u Sydneyu u prosincu 2025. tijekom kojeg je ubijeno 15 ljudi, otkrila je u četvrtak istraga tragedije.

Naveed Akram i njegov otac, Sajid Akram, kojeg je policija ubila tijekom napada, optuženi su da su u nedjelju, 14. prosinca 2025., otvorili vatru oko deset minuta na okupljene tijekom proslave židovskog blagdana Hanuke, pri tome ubivši 15 ljudi.

"Teroristički napad na židovsku zajednicu Novog Južnog Walesa je vjerojatan, a razina poticanja na antisemitsku mržnju je visoka", napisala je Grupa za sigurnost zajednice (CSG) u e-poruci poslanoj manje od tjedan dana prije masakra, a koju je istraga objavila.

U to vrijeme policija je odgovorila da ne može trajno rasporediti namjenske policajce, predlažući umjesto toga slanje mobilnih patrola da "prođu i prate događaj".

Ova razmjena otkrivena je objavom preliminarnih nalaza komisije kojom predsjedava umirovljena sutkinja Virginia Bell.

Kritike nakon tragedije

Objavljeno je u trenutku kada se vlada suočila s intenzivnim kritikama nakon tragedije, optužena da je dopustila procvat antisemitizma od početka rata u Gazi koji je predvodio Izrael, a koji je započeo nakon neviđenog napada Hamasa 7. listopada 2023.

Pod pritiskom i suočena s javnim negodovanjem, vlada je u siječnju 2026. sazvala ovu javnu komisiju, najvišu razinu istrage u Australiji.

Naveed Akram optužen je za terorizam i 15 točaka optužnice za ubojstvo u vezi s najsmrtonosnijim napadom u Australiji u tri desetljeća.

Prvi put se pojavio na sudu sredinom veljače, pojavivši se otprilike pet minuta putem video veze iz svoje zatvorske ćelije.

Prema vlastima, napad je bio inspiriran ideologijom džihadističke skupine Islamska država (ISIS), ali dvojica muškaraca nisu primila nikakvu vanjsku pomoć i nisu bili članovi terorističke organizacije.

Naveeda Akrama istraživala je australska obavještajna služba 2019. zbog njegovih veza s ISIS-om.

